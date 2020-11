 Tien tips voor een geslaagde online kerst- of nieuwjaarsborrel

Met green screen technologie verandert de studio in een virtuele gezellige huiskamer - De meest ‘unieke’ kerst- en nieuwjaarsborrels zitten er aan te komen. Bedrijfsfeestjes waarbij we voor het eerst niet als vanzelfsprekend bij elkaar kunnen komen. Een situatie die zich waarschijnlijk alleen deze winter voordoet, waarmee het nu al een onvergetelijke ervaring is.



Dit buitengewone vooruitzicht is meteen ook de reden er álles uit te halen wat er inzit. Zo kunnen we er met zijn allen toch een bijzonder evenement van maken. Door op online kerstfeest te googelen is het meteen duidelijk dat veel bedrijven en instanties de afgelopen maanden al ruim ervaring hebben opgedaan met dit nieuwe fenomeen. Restaurants, pakketbezorgers, maar ook aanbieders van webinars en webcasts werken al maanden keihard om aan de veranderde en geïntensiveerde vraag te kunnen voldoen.



Vraag naar online bedrijfsfeesten explodeert

Rolf Trijber, producer en founder van streamstudio.nl zag afgelopen zomer de vraag fors toenemen. "Deze situatie was voor iedereen nieuw. Onze ervaring is extra waardevol nu de vraag naar online eindejaarsfeesten explodeert," aldus Trijber. "Mooi dat bedrijven er zo vroeg bij zijn. Want een online bedrijfsfeest organiseren, waar iedereen straks met een glimlach aan terugdenkt, vraagt een compleet andere aanpak dan een fysiek feest. Een goede voorbereiding is bij ons 90 procent van het succes."

De weg naar een geslaagd feest zit vol hobbels en valkuilen. "Met een zielloze PowerPointpresentatie helpt u de stemming gegarandeerd om zeep. Zonder feedback uit ‘de zaal’ ontaarden speeches al gauw tot langdradige spreekbeurten. Sowieso is presenteren voor een camera een vak apart. Niet iedereen heeft het in zijn mars om een Jeroen Pauw of Eva Jinek te evenaren."



Tien tips van streamstudio.nl voor een onvergetelijke online kerst- en nieuwjaarsborrel

Definieer wat u wilt bereiken met het digitale feest. Hoe wilt u dat bijvoorbeeld de medewerkers of partners er straks op terugkijken? Denk daarbij aan aspecten als betrokkenheid bij het bedrijf, saamhorigheid met de collega’s en trots op behaalde doelstellingen. Dit vormt het fundament van de invulling van het evenement. Verwerk het merk en de bedrijfswaarden in de uitzending. Met een green screen studio zijn specifieke bedrijfsbeelden en huisstijl goed in beeld te brengen. Presenteer bijvoorbeeld vanuit een virtuele warme gezellige huiskamer in plaats van achter een desk of tafel. Onderschat de promotiefase niet. Zorg voor een aantrekkelijke aankondiging, bijvoorbeeld in het kerstpakket. Geef de deelnemers meerdere goede redenen om te gaan kijken. Benadruk dat het om een uitzonderlijke situatie gaat, waarvan iedereen graag even de reden wil vergeten. Vermijd tegelijkertijd het benoemen van die oorzaak: iedereen wil corona heel even vergeten. Overweeg een interactieve quiz. Bedenk o.a. vragen die met het bedrijf te maken hebben om zo de deelnemers extra aan te spreken. Serieuze prijzen in plaats van onbenullige prijsjes kunnen het verschil maken. Kies een professionele app voor het beantwoorden van de quizvragen. Zo blijft het spel eerlijk en zijn de scores real time te volgen. Betrek behalve de werknemers ook de aanhang bij het evenement. Laat ze meedoen met de quiz of bingo. Misschien is er ruimte voor enkele korte persoonlijke ervaringen of optredens van nog onontdekt talent. Probeer zo veel mogelijk de verbondenheid te benadrukken, ondanks dat de bijeenkomst virtueel is. Dus hef samen het glas en open gelijktijdig het kerstpakket. Zorg voor interactie. Maak gebuikt van de live chat, de poll en de video-inbel faciliteiten. Haal de winnende deelnemers bijvoorbeeld live in de uitzending. Werk met meerdere camera’s. Dat zorgt voor een dynamische uitzending die de deelnemers blijft boeien. Zorg voor afwisseling in het programma. Werk met professionals, huur ‘de echte kerstman‘ in en werk met een ervaren co presentator of een humorvolle sidekick.