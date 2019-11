 Bedrijfsborrels dragen bij aan bedrijfsresultaat en versterken bedrijfscultuur

Bijna de helft Nederlandse bedrijven houdt geen bedrijfsborrels om specifieke informele momenten te creëren - Het creëren van informele momenten, bijvoorbeeld door een bedrijfsborrel te organiseren, draagt bij aan een productieve werksfeer. Dat zegt 94 procent van de werkgevers en leidinggevenden werkzaam in een organisatie met drie tot 100 medewerkers.



Bijna negen op de tien werkgevers en leidinggevenden werkzaam bij een bedrijf waar een bedrijfsborrel wordt georganiseerd, geven aan dat deze borrels inderdaad belangrijk zijn voor de werksfeer in het bedrijf (89 procent). Toch organiseert nog maar net iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven (52 procent) bedrijfsborrels, wanneer het specifiek gaat om informele momenten te creëren. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van BLADE.



Bedrijfsborrel belangrijk voor werksfeer en bedrijfsresultaat

BLADE hield het onderzoek niet alleen onder werkgevers en leidinggevenden, maar ook onder werknemers. Van hen denkt 62 procent dat informele bedrijfsborrels bijdragen aan een goede productieve werksfeer. Het onderzoek toont dus aan dat bedrijfsborrels belangrijk zijn voor de werksfeer en de productiviteit. Arbeidspsycholoog en recent winnaar van een FD gazellen-award Tosca Gaakeer-Gort zegt daarover: "Sociale cohesie is heel belangrijk binnen een bedrijf. Want als mensen elkaar beter kennen, dan communiceren ze beter en dat komt het bedrijfsresultaat direct ten goede." Zij raadt werkgevers die bedrijfsborrels echt belangrijk vinden aan om deze ook af en toe onder werktijd te organiseren. "Zo voelt iedereen zich geroepen om ook echt te gaan. Dan wordt het doel dat je wilt bereiken, namelijk dat iedereen meer contact met elkaar heeft en dat er gezelligheid is op de werkvloer, ook écht tot stand gebracht."



Frequentie en plek borrel

Van de bedrijven die weleens een borrel organiseren (88 procent), doet achttien procent dit wekelijks ten minste één keer. 30 procent organiseert zo’n borrel een tot twee keer per jaar en 45 procent noemt een frequentie daar tussenin.

34 procent van de respondenten geeft aan dat de borrel weleens letterlijk op de werkvloer wordt gehouden en 28 procent verkast voor de borrel naar de kantine van het bedrijf. Bijna de helft van de bedrijven (45 procent) wijkt voor de borrel weleens uit naar een kroeg of café in de buurt van het kantoor. Zeven op de tien werknemers (68 procent) zijn het erover eens dat ze het belangrijk vinden dat de werkgever betaalt voor deze informele gelegenheden. Een intern gegeven bedrijfsborrel is aftrekbaar van de winst van een bedrijf. Bij een bv is dan 73,5 procent van de kosten aftrekbaar. Geen bv? Dan kunt u uitgaan van 80 procent aftrek.



Aanbod op de borrel en inclusiviteit

Als het gaat om drankjes hanteren de meeste bedrijven de standaard van bier in fles (70 procent), wijn (76 procent) en frisdrank (83 procent). Opvallend genoeg wordt slechts in iets meer dan de helft van de bedrijven alcoholvrij bier aangeboden (55 procent). Nog een verrassend feit: op slechts 38 procent van de bedrijfsborrels wordt tapbier geschonken. Dit terwijl uit eerder onderzoek van Metrixlab in opdracht van HEINEKEN blijkt dat 81 procent van de bierdrinkers liever een biertje van de tap drinkt dan uit fles.

Wat betreft snacks is de Nederlandse bedrijfsborrel redelijk traditioneel. Warme snacks, zoals bitterballen, zijn onder medewerkers veruit het meest populair op de borrel (78 procent). Op de tweede plek staan nootjes (46 procent), gevolgd door kaasblokjes (42 procent) en chips (31 procent). Op slechts een vijfde van de bedrijfsborrels (zeventien procent) worden vega(n) snacks geserveerd en halal hapjes op negen procent van de borrels.

Gaakeer-Gort benadrukt juist dat bedrijfsborrels zo inclusief mogelijk moeten zijn. "Het moet voor iedereen leuk zijn, óók voor mensen die niet drinken. Zorg dan ook zeker voor een 0.0 biertje. Zorg ook dat iedereen zich welkom voelt om lang of kort aan te sluiten en er in ieder geval uit kan halen waar de borrel voor bedoeld is: gezelligheid, meer sociale cohesie en een positief gevoel."

Krijn Jansen, manager The BLADE Company, noemt het opvallend dat veel bedrijven nog niet regelmatig een bedrijfsborrel organiseren. "Dat terwijl onderzoek aangeeft dat het echt positieve impact heeft voor het bedrijf. Dat is een van de redenen voor ons om de grootste bedrijfsborrel van Nederland te organiseren. Hiermee hopen we bedrijven te stimuleren momenten van sociale verbinding te creëren. Zoals een bedrijfsborrel met een verantwoord aanbod, waar u met elkaar een biertje tapt en gezamenlijk successen viert of het weekend inluidt."