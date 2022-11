 Helft van het topmanagement: SASE brengt hackers flinke slag toe

47 procent stelt dat een flexibele en wendbare organisatie niet zonder SASE kan - Bijna de helft (47 procent) van het topmanagement verwacht dat SASE (Secure Access Service Edge) het aantal hacks bij bedrijven flink gaat terugdringen. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door Telindus onder ruim 150 Nederlandse managers uit de top- en middenlaag binnen bedrijven van 250 fte of meer.



Dat zo’n groot aantal vertrouwt op de nieuwe cloud security- en connectivity-benadering komt mogelijk voort uit het feit dat 57 procent stelt dat ze met SASE veel sneller kwetsbaarheden in het netwerk kunnen detecteren en kunnen reageren op dreigingen. Een vergelijkbaar percentage (55 procent) laat weten dat ze met SASE zelfs de beveiliging van de netwerkomgeving eenvoudiger en beheersbaar kunnen maken.



Digitale transformatie vereist andere security-strategie

Het onderzoek bevestigt dat een flexibele en wendbare organisatie niet meer zonder SASE kan. Om dit te realiseren is volgens 47 procent een geïntegreerde aanpak van security en connectivity essentieel. Dit is exact wat SASE inhoudt. Drie op de vijf (61 procent) zijn van mening dat door de snelle digitale transformatie en migratie naar de cloud traditionele security-oplossingen niet meer voldoen. Daarnaast zijn networking en security in veel nieuwe organisatiestructuren steeds meer met elkaar geïntegreerd. 56 procent stelt dan ook dat je door deze verandering niet meer om SASE heen kunt.

Verder vinden maar liefst negen op de tien (89 procent) SASE (heel erg) relevant voor de organisatie. Volgens het topmanagement kan het hen helpen met verschillende soorten vraagstukken. Vraagstukken rond security (87 procent) wordt het meest genoemd. Opgevolgd door hybride werken (59 procent) en connectiviteit (56 procent). Zero trust networking (33 procent) wordt het minst door de respondenten genoemd.

Jeroen Hentschke, propositie lead security bij Telindus: "Hoewel SASE een relatief nieuw fenomeen is, zie je dat organisaties er heel veel vertrouwen in hebben. SASE is een concept om op een veilige en efficiënte manier om te gaan met de uitdagingen die de digitale versnelling met zich meebrengt op het gebied van connectiviteit, security en cloud. Bij Telindus zien we dat de organisaties die het nu aan het implementeren zijn, houvast vinden in deze geïntegreerde benadering. Zeker nu het dreigingslandschap groter en complexer wordt. Met SASE zet je een grote stap om cyberaanvallers buiten de deur te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de digitale weerbaarheid."