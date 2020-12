De G in 5G staat voor geografische informatie IoT en locatiegebaseerde services gaan een nog hogere vlucht nemen dankzij 5G - De nieuwe generatie draadloze netwerktechnologie is voor een groot gedeelte afhankelijk van locatie. De uitrol heeft te maken met netwerkontwerp en -transitie, nieuwe functionaliteit en inzetbaarheid, met als kernwoorden snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Al deze vraagstukken zijn locatiegebonden.



Volgens Mark Desar, business developer Telcom bij Esri, zijn in de nieuwe 5G breedband-economie zijn geografische informatiesystemen (GIS) belangrijker dan ooit tevoren.



De belofte van 5G

5G belooft multi-Gbps snelheden, lage latency, ongelofelijke hoeveelheden capaciteit en betrouwbaarheid die nieuwe gebruikerservaringen en nieuwe mogelijkheden creëren. De hogere frequenties van 5G hebben echter een korter bereik dan lagere frequentiebanden en worden meer beïnvloed door gebouwen, bomen en neerslag. Mark Desar: "Met de mooie beloftes komen dus ook beperkingen. Het uitrollen van een landelijk dekkend netwerk is ingewikkeld en vereist een strategische plaatsing van veel meer kleine cellen om hetzelfde gebied te bedekken als met 3G/4G draadloze frequenties in de lagere banden. In de overgangssituatie gaan hybride draadloze netwerken ontstaan die gebruik maken van lage tot hoge frequenties over het draadloze spectrum. Deze worden strategisch gepland en uitgerold om de beste dekking voor gebruikers te creëren."



Locatie, locatie, locatie

De grote vraag is waar die cellen nodig zijn en het beste kunnen worden geplaatst, zodat ze de beste dekking bieden tegen de laagste kosten. Hiervoor is het nodig om verschillende geografische lagen van gegevens samen te voegen. Desar: "Met een geografisch informatiesysteem zijn trends in het gedrag van gebruikers, de locaties van netwerkfaciliteiten, oude hardware, afstanden tussen objecten en demografie allemaal op dezelfde kaart te visualiseren en daardoor te analyseren. Hierdoor is ook planning en engineering in een 2D- en 3D-kaartomgeving mogelijk, waardoor een nauwkeurigere analyse van de dekking voor kleine cellen mogelijk is."

Ruimtelijke analyse en het in kaart brengen van netwerken maakt het mogelijk om verschillende scenario’s te modelleren en geschikte gebieden te identificeren voor het plaatsen van nieuwe 5G-toegangspunten. Desar: "Er wordt in dit kader ook steeds vaker gesproken over location intelligence. Input uit verschillende bronnen wordt samengevoegd tot zeer inzichtelijke, en letterlijk zichtbare informatie om direct beslissingen mee te nemen. Het is de volgende stap in business intelligence.



5G is nog meer glasvezel

De beloften van de draadloze mogelijkheden van 5G betekenen niet het einde van glasvezel. Desar: "Integendeel. Er wordt juist nog meer toegevoegd aan het transportnetwerk om aan al die beloften tegemoet te komen. Telecom operators schalen op om de vraag naar 5G bij te houden. Routeplanning- en ontwerp is geautomatiseerd om routes te optimaliseren en te voorkomen dat ontwerpen bovenop elkaar plaatsvinden. Verizon besloot bijvoorbeeld in het One Fiber initiatief dat het niet uitmaakt of ze glasvezel bouwen voor enterprise B2B-diensten of kleine cellen uitrollen, alles wordt strategisch ontworpen en geplaatst. Zo elimineren ze inefficiëncy die ontstaat uit onafhankelijke ontwerpen van verschillende teams binnen het bedrijf en de aannemers.

Ook hierbij is GIS onmisbaar. Het is overkoepelend en kan een leidend systeem zijn om alle netwerkmiddelen - glasvezel, draadloos, coax, koper - in kaart te brengen. De combinatie van projectbeheer, desktop onderzoek, ontwerp en bouw, en het visueel tonen van de locatie en status van het project op een kaart, zorgt voor een enorme efficiencyslag. Dankzij de ruimtelijke analysetools blijft de aanleg van glasvezel binnen de geplande tijd en budget."



Locatiegebaseerde services

IoT en locatiegebaseerde services gaan een nog hogere vlucht nemen dankzij 5G. Apparaten worden slim en interacteren met elkaar, waarbij hun locatie een constante waarde zal zijn. Desar: "Een standaard vraag in de interactie tussen apparaten is: ‘waar ben ik in relatie tot jou?’. Locatiegebaseerde services worden verrijkt doordat nieuwe producten en diensten, middels 5G, er gebruik van gaan maken en zo een voorsprong nemen op diensten die locatiebewust zijn. GIS brengt IoT tot leven."

Een soepele transitie naar een volledige 5G-dekking, wordt de komende periode ondersteund door een hybride netwerk. Dit vergroot de complexiteit van planning, uitrol en beheer. Desar: "GIS-technologie tilt de locatiegebonden taal van IoT en locatiegebaseerde services naar het volgende niveau. In elke fase en elke laag van het 5G-netwerk is geografische informatie ondenkbaar, van ontwerp, tot uitrol, tot beheer, tot doorontwikkeling. Daarom staat de G in 5G misschien echt wel voor Geo. Nu alleen nog de vraag welke bedrijven dit het slimste weten in te zetten."

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws De balans is zoek: een oproep tot meer controle over online gebruikersdata De G in 5G staat voor geografische informatie De vier geboden voor stressvrij videobellen Gerelateerde nieuwsitems ‘Ransomware wordt nog gevaarlijker door 5G en IoT’ Nederlandse manager scoort een 7,5 5G cruciaal voor behoud toppositie Nederlandse IT-sector 5G in de logistiek: voorbereiden op de toekomst