 5G cruciaal voor behoud toppositie Nederlandse IT-sector

5G maakt weg vrij naar nieuwe toepassingen en verdienmodellen - De IT-dienstverlening - de grootste branche in de sector Technologie, Media en Telecom (TMT) - is een belangrijke aanjager van groei in de Nederlandse economie. In de eerste drie kwartalen van 2019 groeide de omzet van dit segment zelfs met zeven procent op jaarbasis.



Vooral softwarebedrijven en hostingbedrijven zijn – onder invloed van een toenemende vraag naar cloud-based diensten - een belangrijke groeimotor van de IT-dienstverlening.

Hoewel ABN AMRO verwacht dat het bbp in Nederland in 2020 met minder dan één procent groeit, stijgt de omzet van de TMT-sector naar verwachting met drie procent en zal de IT-branche nog beter presteren (+4,5 procent). De sterke groei van deze branche heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een sterke groei van het aantal werknemers. Tegelijk is dit ook het grootste probleem van de IT-branche, er blijft een groot tekort aan IT-personeel. In de telecombranche was in 2019 juist sprake van krimp (-0,5 procent), mede als gevolg van de digitalisering, de focus op dataverkeer en dalende prijzen van telefoniediensten. In 2020 verwacht ABN AMRO een verder dalende omzet van telecombedrijven: -2,0 procent. Ook andere branches binnen de sector, zoals uitgeverijen en drukkerijen, zullen komende jaren een lichte omzetkrimp laten zien.



Introductie 5G vereiste om sterke positie Nederlandse IT-sector te behouden

De Nederlandse IT-branche neemt wereldwijd een zeer sterke positie in dankzij de robuuste infrastructuur met snelle internetverbindingen. Nederland loopt echter achter bij andere landen, vooral in Azië, als het gaat om de adoptie van 5G. Dit netwerk biedt veel hogere snelheden dan het huidige 4G-netwerk. Op dit moment lijkt 4G voor veel toepassingen echter afdoende en bovendien heeft Nederland een van de snelste 4G-netwerken ter wereld. Daarom lijkt een snelle introductie van 5G op dit moment geen noodzaak. Nederland kan het zich echter niet veroorloven achteraan te lopen als de 5G-ontwikkelingen daadwerkelijk op stoom komen. "De eerste veilingen van 5G vinden in ons land pas in 2020 plaats. Het is echter van groot belang dat Nederland een inhaalslag gaat maken en de voordelen van 5G ten volle gaat benutten", benadrukt Kasper Buiting, Sector Econoom Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. "Zo brengen de veel hogere snelheden van 5G kansrijke verdienmodellen en nieuwe toepassingen voor diverse sectoren in het bedrijfsleven, zoals de zelfrijdende auto en VR-diensten, binnen handbereik. Een te langzame ontwikkeling van 5G kan op den duur ten koste gaan van de concurrentiepositie en het gunstige vestigingsklimaat voor IT-bedrijven in Nederland."



Het hele rapport is hier te downloaden.