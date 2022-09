 Omslagpunt hypotheekrente: opnieuw stijging na kortdurende daling

Hypotheekrente desalniettemin gemiddeld zes procent lager dan in juli - De gemiddelde hypotheekrente is na het hoogtepunt in juli - toen de grens van vier procent ruim werd aangetikt - sinds half juli gedaald. Deze daling was echter van korte duur, nu sinds vorige week de stijgende lijn weer is ingezet. Hoewel de gemiddelde hypotheekrente in vergelijking met het hoogste niveau in juli nog steeds zes procent lager ligt, had deze daling dus een tijdelijk karakter. De kapitaalmarktrente is namelijk sinds begin augustus weer aan het stijgen en dit werkt met enige vertraging door in de hypotheekrente.



Deze is sinds eind vorige week licht gestegen, met gemiddeld 0,1 procentpunt. De Hypotheker verwacht dan ook – op basis van de informatie waarover zij nu beschikt – dat de weg naar boven in september verder wordt doorgezet.

Sinds begin dit jaar is de gemiddelde twintig-jaars hypotheekrente zonder NHG van 1,92 procent naar 4,56 procent met 2,6 procentpunt sterk gestegen. Dit betekent een verhoging van de bruto maandlasten voor consumenten van ruim 400 euro (op basis van een gezamenlijk inkomen van 75.000 euro en een hypotheek van 375.000 euro). Dit is het gevolg van de kapitaalmarktrente die sinds augustus 2021 fors is opgelopen. Hierdoor zagen ook geldverstrekkers zich gedwongen deze stijging door te berekenen in hun hypotheektarieven. Nadat de gemiddelde hypotheekrente in juli van dit jaar piekte, is in de afgelopen anderhalve maand een lichte daling ingezet vanwege de kapitaalmarktrente die sinds juni begon te dalen. De dalende hypotheekrentes hadden echter een tijdelijk karakter. Zo vlakte de daling van de hypotheekrente in de afgelopen weken al af en is sinds vorige week weer sprake van een lichte stijging. De Hypotheker verwacht dat de hypotheekrente weer gaat stijgen naar het niveau van juli. De kapitaalmarktrente laat sinds begin augustus namelijk een sterke stijging zien en hier lijkt vooralsnog geen verandering in te komen.



Derde renteverhoging ECB in september op komst

De inflatie in Europa bereikte in de afgelopen maanden een historisch hoog niveau: van 2,2 procent in juli 2021 naar 8,9 procent in juli 2022. De stijgende inflatieverwachtingen zijn vooralsnog reden voor de Europese Centrale Bank (ECB) om vast te houden aan het stringente monetaire beleid dat zij kort geleden heeft ingezet. Zo verhoogde zij in juli de depositorente met 50 basispunten naar nul procent. "Om te voorkomen dat de inflatie in de eurozone nog verder oploopt, zal de ECB de rente in september op basis van de informatie waarover wij nu beschikken waarschijnlijk opnieuw verhogen. Zo overweegt zij een renteverhoging van maar liefst 75 basispunten, wat onvermijdelijk zal zorgen voor een aanhoudende opwaartse druk op de kortlopende rente," zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker.

"Hypotheekverstrekkers bouwen risicomarges in als er veel onzekerheid is over de betaalbaarheid van hypotheken, zoals nu door de hoge inflatie. Zo hanteren zij hogere marges dan vorig jaar, maar doordat de kapitaalmarktrente weer oploopt, is de marge op hypotheken inmiddels kleiner. Sinds vorige week zien we dat een groot aantal geldverstrekkers hun hypotheekrentes daarom heeft verhoogd. Tegelijkertijd verwachten we dat de concurrentie tussen geldverstrekkers zal toenemen vanwege de teruglopende hypotheekmarkt," aldus Van den Akker. "Hoewel we de keuze voor een rentevaste periode van tien jaar in onze vestigingen zien toenemen, blijkt ook uit onze data dat veruit de meeste huizenkopers – ondanks de stijgende hypotheekrente – nog steeds een voorkeur hebben voor een rentevaste periode van 30 jaar. Het renteverschil tussen de 30-jaars en tien-jaars rente met NHG bedraagt nu 0,57 procentpunt. Hoewel dit een aanzienlijk verschil is - wat ook leidt tot hogere maandlasten - kiezen veel Nederlanders toch voor zekerheid, zodat zij over een langere periode stabiele maandlasten hebben."



Lees hier de uitgebreide renteverwachting.