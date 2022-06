 Helft bedrijven door krappe arbeidsmarkt eerder bereid mbo’ers aan te nemen

Zeventien procent neemt daarentegen liever geen middelbaargeschoolden aan - Maar liefst 51 procent van alle Nederlandse organisaties neemt op dit moment eerder middelbaargeschoolde kandidaten aan dan voorheen. Dit blijkt uit onderzoek van Linden-IT onder 1.021 Nederlandse HR-verantwoordelijken, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks de sterk toegenomen vraag naar talent probeert nog altijd een zesde van alle Nederlandse bedrijven het aantal mbo’ers binnen hun organisatie zoveel mogelijk te beperken.



Vooral organisaties in de financiële sector (40 procent), het onderwijs (27 procent) en de IT (26 procent) nemen liever zo weinig mogelijk middelbaar opgeleiden aan. "Deze cijfers lijken te impliceren dat sommige sectoren meer geschikt zijn voor mbo’ers dan anderen," zegt Gerbert Jan Valk, oprichter en CEO van Linden-IT. "Wij geloven dat middelbaar-geschoolden, mede door hun praktijkgerichte kennis, voor iedere organisatie van toegevoegde waarde kunnen zijn – ongeacht de sector. Dankzij de huidige strijd om talent raken gelukkig steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat een papiertje allang niet meer het hele verhaal vertelt."



Functie-eisen

Ondanks de steeds krappere arbeidsmarkt vindt nog steeds een groot gedeelte van de Nederlandse HR-verantwoordelijken het lastig om af te wijken van het gewenste opleidingsniveau. Wanneer dit toch gebeurt, gaat 39 procent van de respondenten liever in zee met over- dan onder gekwalificeerde kandidaten. In de IT-sector bedraagt dit percentage zelfs 49 procent. Een belangrijke reden hiervoor lijkt een gebrek aan middelen. Zo zegt een derde van alle ondervraagden dat hun organisatie te weinig tijd en geld heeft om te investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers. Valk: "Voor veel bedrijven valt er op het gebied van learning en development nog veel te winnen. Door te investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers kunnen organisaties niet alleen een breder zoekprofiel aanhouden bij de zoektocht naar talent, het helpt hen ook om bestaande medewerkers makkelijker te behouden."



Investeren in ontwikkeling

Ondanks het gebrek aan middelen heeft maar liefst 41 procent van de HR-verantwoordelijken weleens serieus gekeken naar mogelijkheden om onder-gekwalificeerde kandidaten aan te nemen. Valk: "Er zijn genoeg mogelijkheden om minder geschikte kandidaten voor een bepaalde functie bij te scholen. Maar niet alleen voor bedrijven liggen er kansen. Hoewel we zien dat de kwaliteit van mbo-opleidingen de laatste jaren toeneemt, kunnen mbo-instellingen hun studenten vaak nóg beter voorbereiden op het werkende leven". Dit blijkt ook uit het onderzoek, zo stelt een derde van alle HR-verantwoordelijken dat mbo-opleidingen onvoldoende aansluiten op de praktijk binnen hun bedrijf. Dit geldt vooral voor de IT-sector (43 procent).