 Bijna kwart managers vindt investeren in personeel niet nodig

Het werkende leven van een HR-professional kent tegenwoordig grote uitdagingen - Investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers is volgens het management binnen mijn organisatie niet nodig, zegt 22 procent van de HR-professionals bij Nederlandse bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van Visma | YouServe onder ruim 500 HR-professionals.



Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de HR-professionals (52 procent) aangeeft dat medewerkers binnen hun organisatie juist meer belang hechten aan secundaire arbeidsvoorwaarden. De mogelijkheid tot het volgen van een opleiding of ruimte voor ontwikkeling is voor hen belangrijker dan primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris. En dat terwijl twee op de vijf HR-professionals (37 procent) het behouden van medewerkers als één van de grootste kopzorgen ziet en voor de uitdaging staan om het aantrekkelijk werkgeverschap van hun organisatie te bevorderen.



Vitaliteit en levensfasen

Het aanbieden van persoonlijke secundaire voorwaarden aan medewerkers is ook voor HR-professionals een steeds belangrijker middel om medewerkers te behouden. Wanneer het gaat om vitaliteit, geeft maar liefst driekwart van de HR-professionals (75 procent) aan zich verantwoordelijk te voelen voor de gezonde geestelijke en fysieke gesteldheid van medewerkers in hun organisatie. Een mogelijke oplossing voor HR-professionals is om daarbij in te zetten op duurzame inzetbaarheid, waarbij medewerkers geholpen worden om tot hun pensioen gezond, gemotiveerd en productief hun werk te doen. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan de werkplek, of door meer vrije tijd beschikbaar stellen voor ouderen. Maar dat blijkt niet gemakkelijk. Bij een derde van de bedrijven (33 procent) is er voor HR-professionals geen mogelijkheid om rekening te houden met de specifieke levens- of loopbaanfase van een bepaalde medewerker. Hier gelden voor het gehele personeelsbestand algemene voorwaarden en overeenkomsten.



Grote uitdagingen voor HR-professionals

"Het werkende leven van een HR-professional kent tegenwoordig grote uitdagingen,"aldus Simon Kornblum, director portfolio bij Visma | YouServe. "Het tekort aan goed personeel trekt een zware wissel op deze beroepsgroep. Het is nu dan ook meer dan belangrijk om te zorgen dat medewerkers bij jouw organisatie willen blijven werken en voor een zo aantrekkelijk als mogelijke werkomgeving te creëren. Alles om de huidige werknemers vast te kunnen houden. Er ligt een grote uitdaging voor HR-professionals om zich steeds in te blijven zetten voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat ze zowel mentaal als fysiek fit blijven, dat hun werkplek zo ergonomisch als mogelijk is ingericht en dat ze die steeds hogere AOW-leeftijd halen? Het is bijzonder om te zien dat nog lang niet alle bedrijven ruimte maken voor bijvoorbeeld een goed ontwikkelingsbeleid én voor de behoeften van individuele medewerkers. Het is belangrijk om hierover met je medewerker in gesprek te gaan en hun behoeften in kaart te brengen. Dit is een van de eerste stappen die je als bedrijf kan zetten om je personeel tevreden te houden en dus te boeien."