 Bumperklevers en smartphonegebruik bron van ergernis

Smartphonegebruik is een steeds groter probleem in het verkeer - Langzame rijders, snelheidsduivels en onnodig linksrijders zijn een doorn in het oog van Nederlandse automobilisten. Allianz Direct (voorheen Allsecur) deed onderzoek naar de grootste frustraties achter het stuur en het blijkt dat bumperklevers (55 procent) en automobilisten die met hun smartphone bezig zijn (54 procent) de grootste ergernissen vormen in de auto.



Vrijwel alle Nederlanders met een rijbewijs ergeren zich weleens in het verkeer (99 procent). Welke ergernissen achter het stuur worden het vaakst genoemd? Dit is de top acht:

Bumperklevers (55 procent) Smartphonegebruikers (54 procent) Linksrijders (30 procent) Automobilisten die afval uit het raam gooien (27 procent) Langzame rijders (25 procent) Snelheidsduivels (23 procent) Automobilisten die rechts inhalen (21 procent) Files (21 procent) Mannen storen zich vaker aan linksrijders, vrouwen vaker aan snelheidsduivels

Automobilisten die achter het stuur met hun smartphone bezig zijn, zijn een nog grotere bron van frustratie bij vrouwen (59 procent) dan bij mannen (50 procent). Ook van snelheidsduivels zijn vrouwen (28 procent) minder gediend dan mannen (negentien procent). Daarentegen irriteren mannen zich aanzienlijk vaker aan linksrijders dan vrouwen, respectievelijk 39 en 21 procent vindt dit storend. Een andere irritatie die net niet in de top acht voorkomt, maar vooral door vrouwen als ergernis wordt genoemd, is verblinding door koplampen van tegemoetkomend verkeer (zeventien procent); overwegend meer vrouwen (twintig procent) dan mannen (veertien procent) hebben hier last van.

Opvallend is dat 65-plussers zich vaker irriteren aan ‘asociaal’ rijgedrag. Zo ergeren zij zich vooral groen en geel aan bumperklevers (62 procent), automobilisten die rechts inhalen (35 procent) en snelheidsduivels (34 procent). Nederlanders tot dertig jaar maken zich daarentegen bovengemiddeld druk om situaties die leiden tot tijdsverlies, zoals langzame rijders (39 procent), linksrijders (32 procent), files (27 procent) en omleidingen (dertien procent).



Smartphonegebruik in het verkeer

Ron Adams, Marketing & Sales Manager bij Allianz Direct, licht toe: "Smartphonegebruik is een steeds groter probleem in het verkeer en daarom wordt het niet gebruiken van je telefoon achter het stuur onder de aandacht gebracht door de landelijke MONO-campagne. Deze bewustwording vinden ook wij als verzekeraar ongelooflijk belangrijk, want veilig rijden is in ieders belang en volledige focus op de weg verkleint de kans op ongelukken. Gelukkig zien we dat smartphonegebruik een steeds grotere bron van irritatie wordt. Zo werd deze ergernis in 2015 door dertien procent van de Nederlandse automobilisten genoemd, vorig jaar is dit gestegen naar 53 procent en nu zegt 54 procent zich hieraan te ergeren."