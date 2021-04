Bumperkleven en smartphone grootste ergernis in het verkeer Andere weggebruikers, smartphone en slaperigheid grootste afleidingen achter het stuur - De laatste tijd neemt de drukte op de Nederlandse wegen weer toe. Tijdens deze autoritjes komen er geregeld irritaties en afleidingen om de hoek kijken. Uit recent onderzoek van Allianz Direct blijkt dat medeweggebruikers regelmatig een bron van frustratie zijn. Nederlanders ergeren zich groen en geel achter het stuur.



Waar we ons het meest aan irriteren? Voor een kwart van de Nederlanders staan bumperklevers op nummer 1, gevolgd door automobilisten die met hun smartphone bezig zijn (21 procent).



Medeweggebruiker roept irritaties op

Snelheidsduivels worden ook een bron van ergernis gevonden; zij staan met 31 procent op plek 3. Daarentegen ergert bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders zich juist aan langzame rijders. De 35-plussers (vijftien procent) ervaren dit sterker dan de jongere automobilisten tot 34 jaar (dertien procent). Bijna een derde van de Nederlanders (29 procent) bestempelt linksrijders als irritant.

Dit is de top vijdf van ergernissen in het verkeer:

Bumperklevers (59 procent) Automobilisten die met hun smartphone bezig zijn (48 procent) Snelheidsduivels (31 procent) Linksrijders (29 procent) Automobilisten die afval uit het raam gooien (24 procent) Vrouwen ergeren zich het meest aan smartphone

Een kwart van de vrouwen ergert zich eerder dan mannen (16 procent) aan automobilisten die op hun smartphone bezig zijn. Hoewel bijna de helft van de Nederlanders zich stoort aan andere automobilisten die hun smartphone gebruiken, zegt 28 procent zichzelf wel eens schuldig te maken aan bellen of appen achter het stuur.

Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct, vertelt: "De afgelopen jaren kwam de smartphone steeds als grootste bron van irritatie uit ons onderzoek, maar is nu voor het eerst weer iets aan het zakken op de lijst van ergernissen. Dit jaar staat de bumperklever bovenaan het lijstje. Een verklaring kan zijn dat we ons bewuster zijn geworden van de gevaren die het gebruik van een smartphone achter het stuur met zich meebrengt. Bovendien wordt hier tegenwoordig meer op gecontroleerd met speciale flitsers."



De grootste afleiding op de weg: andere weggebruikers

Naast irritaties worden Nederlanders ook regelmatig afgeleid achter het stuur. Zoals de genoemde ergernissen doen vermoeden, staan andere weggebruikers (zeventien procent) met stip op afleiding nummer één, gevolgd door de smartphone (twaalf procent) en het gevoel van slaperigheid (negen procent). Opvallend is dat mannen (zestien procent) iets vaker dan vrouwen (acht procent) de smartphone benoemen als grootste afleiding.



Dit is de top vijf van afleidingen achter het stuur:

Andere weggebruikers (32 procent) Smartphone (22 procent) Slaperigheid (21 procent) Werk aan de weg (vijftien procent) Billboards (veertien procent)

