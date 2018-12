 Smartphonegebruik achter het stuur: 94 procent vindt het onverantwoord

56 procent appt toch tijdens het rijden - Roken waar de kinderen bij zijn, afval op straat gooien of illegaal films downloaden; iedereen vindt het slecht, maar velen doen het toch. Zo ook het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden.



Uit het Grote Auto&Verkeer Onderzoek van Allsecur blijkt namelijk dat ruim de helft (56 procent) hun smartphone weleens gebruikt in het verkeer, terwijl maar liefst 94 procent zegt dit onverantwoord te vinden.



Bijrijder reduceert smartphonegebruik bestuurder

Het blijkt dat 93 procent van degenen die weleens een mobiele telefoon gebruikt tijdens het rijden dit voornamelijk doet als zij alleen in de auto zitten. Dit percentage neemt aanzienlijk af op het moment dat er andere volwassenen (25 procent) of kinderen (negen procent) meerijden. Bijrijders zijn niet gediend van het smartphonegebruik achter het stuur, 81 procent geeft aan hier iets van te zeggen. Vooral vrouwen (87 procent) zouden hun mond opentrekken en de bestuurder op dit gedrag wijzen, tegenover driekwart (73 procent) van de mannen.



Smartphonegebruik voornamelijk in stilstaande of geparkeerde auto

Als Nederlanders gebruikmaken van hun smartphone achter het stuur, dan doen zij dit voornamelijk in een stilstaande of geparkeerde auto. Zo wordt de smartphone vaak stilstaand langs de weg (60 procent), in de file (56 procent) of voor een rood stoplicht (42 procent) gecheckt. Helaas wordt deze ook weleens op een 80 km/u weg (tien procent) of 100 km/u snelweg (veertien procent) gebruikt. Waar gebruiken smartphonegebruikers hun mobiele telefoon dan voornamelijk voor? Dit is de top vijf:

Bellen (59 procent) De navigatie instellen (43 procent) Appen of sms-en (22 procent) Files checken (21 procent) Muziek aan- of uitzetten (zestien procent) Meer mannen dan vrouwen gebruiken smartphone achter stuur

Ondanks dat vrouwen over het algemeen bekendstaan om het goed kunnen multitasken, geven meer mannen (66 procent) dan vrouwen (46 procent) aan gebruik te maken van de smartphone tijdens het autorijden. Een kwalijke zaak, aangezien 87 procent van de automobilisten zegt dat hun reactievermogen gevaarlijk afneemt als zij hun smartphone gebruiken tijdens het autorijden.



Grootste ergernis in het verkeer

Dat de smartphone de grootste ergernis in het verkeer is, bleek al uit eerder onderzoek van Allsecur. De helft (53 procent) van de Nederlanders stoort zich namelijk aan automobilisten die met hun smartphone bezig zijn. Naast dat smartphonegebruik leidt tot irritaties in het verkeer, zegt 21 procent van de automobilisten ook afgeleid te worden door de binnenkomende e-mails, belletjes, appjes en social media berichten.