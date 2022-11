 Trends voor de datacenterbranche

2023 staat in het teken van energiebesparing en efficiëntieslagen - Datacenters krijgen in 2023 te maken met strengere overheidsregelgeving en intensiever toezicht. Dit is het gevolg van het toenemende energie- en waterverbruik van de datacenterbranche bovenop de aanhoudende klimaatverandering. Deze toenemende focus op de impact van datacenters op het milieu en de samenleving is één van de vijf branchetrends voor 2023 volgens de datacenterexperts van Vertiv.



"De datacentermarkt maakt een snelle groei door, doordat steeds meer applicaties om rekenkracht en opslagcapaciteit vragen," zegt Giordano Albertazzi, chief operating officer en bestuursvoorzitter voor Noord- en Zuid-Amerika bij Vertiv. "Dit gaat gepaard met een even snelle toename van het energie- en waterverbruik door datacenters. De sector heeft begrepen dat sterk inzetten op energie- en waterefficiëntie van cruciaal belang is voor toekomstig succes en zelfs zijn voortbestaan. Strengere regelgeving is dus onvermijdelijk, en zal leiden tot belangrijke innovaties in onze sector. Dit is geen eenvoudig proces en heeft evenmin een lineair karakter. Maar met de hulp van een vakkundige datacenterpartner en innovatieve oplossingen is het mogelijk om deze veranderingen voor te zijn en te voldoen aan de steeds hogere eisen die worden gesteld aan datacenterapplicaties."

In een recent rapport getiteld Silicon heatwave: the looming change in data center climates wees het Uptime Institute op cijfers van de Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), waaruit blijkt dat het energieverbruik van servers sinds 2017 met 266 procent is toegenomen. Dit draagt bij aan de focus op duurzaamheid, een centraal thema binnen de trends voor 2023 die experts van Vertiv zien, namelijk:



De regelgeving rond datacenters wordt steeds uitgebreider

Overheden staan van alle kanten onder druk om tegemoet te komen aan de vraag van burgers naar energie en water. Dit dwingt hen om kritisch te kijken naar het overmatige gebruik van deze schaarse resources door datacenters. Deze zijn namelijk verantwoordelijk voor zo’n drie procent van het wereldwijde energieverbruik, wat volgens de prognoses in 2030 de vier procent zal aantikken.



Een grotere focus op de dichtheid van racks

Volgens een recente enquête door Omdia zegt 99 procent van alle exploitanten van datacenters dat voorgefabriceerde, modulaire datacenterontwerpen deel uitmaken van hun toekomstige datacenterstrategie. De experts van Vertiv verwachten dat hyperscalers in 2023 steeds vaker een beroep zullen doen op deze prefab ontwerpen met het oog op de snelheid en efficiëntie die standaardisatie biedt.



Dieselgeneratoren krijgen geduchte concurrentie

De dieselgenerator is lange tijd een allesbehalve perfect doch onvermijdelijk onderdeel van het ecosysteem van datacenters geweest. Deze generator bevat opgeslagen energie die grotendeels ongebruikt blijft, maar na perioden van inactiviteit nog altijd onderhoud vereist en met brandstof moet worden bijgevuld. En zodra generatoren worden ingeschakeld om noodstroom te leveren, produceren ze de CO2-uitstoot die exploitanten van datacenters juist met man en macht proberen te voorkomen. De experts van Vertiv verwachten dat er in 2023 een voorkeursalternatief naar de voorgrond zal treden: brandstofcellen op basis van waterstof. Deze cellen zullen in eerste instantie op sterk vergelijkbare wijze als een dieselgenerator functioneren door tijdelijke stroom te leveren. Ze bezitten echter de potentie om langdurig of zelfs continu te worden ingezet.



Nieuwe strategieën voor warmtebeheer door een hogere rackdichtheid

De niveaus van rackdichtheid zijn jarenlang onveranderd gebleven, maar in 2023 zullen steeds meer exploitanten van datacenters om racks met een hogere dichtheid vragen. Volgens de 2022 Global Data Center Survey van het Uptime Institute zegt ruim een derde van alle exploitanten van datacenters dat hun rackdichtheid de afgelopen drie jaar snel is toegenomen. Dit sluit aan op de volwassenheid van de ontwikkeling van vloeistofgekoelde servertechnologieën en de toenemende acceptatie en het gebruik daarvan. De snelle toename van het energieverbruik door servers en de noodzaak om de capaciteit steeds verder uit te breiden, stellen exploitanten van datacenters voor tal van problemen. Hen rest daarom weinig anders dan het opzoeken van de grenzen van hun bestaande datacenters. Dat doen ze onder meer door servers in nauwe ruimtes onder te brengen, de rackdichtheid op te voeren en warmteprofielen te creëren die om vloeistofkoeling vragen. Deze technologie levert efficiënte en probleemloze toepassingen in datacenteromgevingen met een hoge dichtheid.



5G en de metaverse ontmoeten elkaar aan de edge van het netwerk

Omdia voorspelt in zijn 2022 Mobile Subscription and Revenue Forecast dat bijna de helft van alle mobiele abonnementen in 2027 betrekking zal hebben op 5G-diensten. Daarmee wordt de rekenkracht steeds dichter bij de gebruiker gebracht. De metaverse is een voorbeeld van een toepassing die om een computing netwerk met hoge dichtheid en lage latency vraagt. In 2023 zullen deze twee fenomenen samenkomen: implementaties van de metaverse zullen voor de broodnodige ultralage latency gebruikmaken van 5G-netwerken. Dit vraagt om de inzet van artificial intelligence en planning- en beheersystemen voor virtual reality en een toenemend gebruik van UPS-systemen met lithium-ionbatterijen aan de edge (rand) van het netwerk.

"Duurzaamheid is de afgelopen jaren het belangrijkste aandachtsgebied voor de datacenterbranche geweest. Dit sluit aan op de focus die in 2023 ligt op de strengere overheidsrichtlijnen en de belangstelling voor alternatieve energiebronnen," zegt Karsten Winther, bestuursvoorzitter voor de regio EMEA bij Vertiv. "In de toekomst zullen eigenaars en exploitanten van datacenters in zee moeten gaan met een partner die infrastructuuroplossingen aanbiedt en hen kan adviseren over best practices en technologieën voor het realiseren van hun ‘net zero’-doelstellingen. Met de toenemende innovatie en transformatie binnen de sector, zeker op het gebied van 5G en de metaverse, belooft 2023 een enerverend jaar te worden voor zowel onze klanten als de datacenterbranche."



Ga voor meer informatie over de branchetrends voor 2023 naar Vertiv.com.