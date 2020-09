 De impact van onverwachte situaties op datacenters

Data en verbinding zijn essentiële voorzieningen - Onze manieren van werken, leren en leven zijn met een ingrijpend tempo veranderd. Daar hoeven we niemand nog iets over te vertellen. De datacenterbranche is vaak echter goed voorbereid op het onverwachte. De ‘onzichtbare’ activiteiten van datacenters vallen in de meeste landen dan ook onder de definitie van essentiële diensten.



Tegelijkertijd heeft het coronavirus gevolgen voor organisaties van elke omvang en in elke branche. Dit heeft ook de nodige impact op datacenters.

De essentie van datacenters wordt momenteel meer dan zichtbaar gemaakt door de enorme toename in de vraag naar reken- en datacapaciteit. Met behulp van meer capaciteit wordt het mogelijk om in dezelfde tijd grotere hoeveelheden data te verzenden en te verwerken. Dit wordt allereerst aangedreven door de grootschalige verschuiving naar thuiswerken. Ten tweede doet ook het gebruik van digitale toepassingen voor bijvoorbeeld videogesprekken, e-health, e-commerce en e-learning deze vraag stijgen.

Kortom: we besteden allemaal meer tijd binnenshuis, en dat veroorzaakt een sterke vraag naar extra capaciteit. Dat werd ook onderstreept in een eBook van Kingston Technology over de toekomst van datacenters. Maar wat zijn de gevolgen van al deze veranderingen voor datacenters?



Meer ondersteuning

Transparantie is altijd al van cruciaal belang geweest voor het vertrouwen tussen klanten en datacenters. Verschillende datacenterbeheerders publiceren onder andere de criteria van de beschikbare capaciteit voor nieuwe cloudservices. Vanwege de wereldwijde invloeden, bieden providers nu nog meer steun voor hun bestaande klanten. Zo hebben de meesten van hen kortetermijnmaatregelen genomen, zoals tijdelijk geen extra kosten bij een hoger verbruik. Voor veel MKB-klanten kan deze geste het verschil maken om de continuïteit van hun bedrijf in deze onzekere tijden te verzekeren. Datacenters bewegen mee met hun omgeving.



Meer samenwerking

Maar om bedrijfscontinuïteit voor klanten en partners mogelijk te maken, moet ook de bedrijfscontinuïteit van de datacenters zelf gewaarborgd worden. Een van de belangrijkste ondersteunende factoren hierbij is het niveau van kennisuitwisseling in de sector in verschillende geografische regio’s. Met name op het gebied van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsprocedures, en over HR- en supply chain-kwesties. Verschillende ‘lessons learned’ worden op die manier gedeeld; het wiel hoeft niet telkens opnieuw uitgevonden te worden. In Nederland is er bijvoorbeeld de branchevereniging Dutch Data Center Association (DDA) voor het delen van best practices. Overheden zien op hun beurt het belang van de sector in, waardoor er meer tweerichtingsverkeer ontstaat. Zeker tijdens crisissituaties maakt een stabiele en betrouwbare connectie het verschil.



Minder (fysieke) mensen

De maatregelen rond het indammen van het coronavirus betekenden vooral ook het beperken van looproutes in datacenters en een tijdelijke sluiting voor bezoekers. Onder meer de beperkte toegang tot faciliteiten en gesplitste roosters moesten zorgen voor een veilige afstand tussen alle aanwezigen. Het heeft ook de bijbehorende vermindering van aanwezig personeel met zich meegebracht, al dan niet vanwege de nieuwe roosters of werknemers in zelfquarantaine. Hierdoor is ook het belang van veilige dataopslag sterk toegenomen. Datamanagement op afstand vereist de juiste beveiliging, zoals encryptie en Two-Factor Authentication (2FA).



Meer data- en rekencapaciteit

Niet alleen onze eigen manieren van werken, leren en leven dragen bij aan de vraag naar meer data- en rekencapaciteit. Het huidige onderzoek naar COVID-19 vaccins en behandelingen genereert grote en zware datasets. Dat is waar High Performance Computing (HPC) om de hoek komt kijken, waarbij de data- en rekencapaciteit worden samengevoegd voor nog betere prestaties. Onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven maken voor het eerst gebruik van HPC-systemen om datasimulaties en berekeningen uit te voeren in gebieden als epidemiologie en bio-informatica. Die verhoogde data- en rekencapaciteit kan de ontwikkelingstijd voor een nieuw vaccin drastisch helpen verkorten. Tegelijkertijd is het Coronavirus HPC Consortium een mooi voorbeeld van samenwerking om extra data- en rekencapaciteit beschikbaar te stellen in de strijd tegen het virus.

"De afgelopen maanden zijn enorm uitdagend geweest voor de datacenterbranche, maar toch toont het een proactief en inspirerend reactievermogen," vertelt Ferdi van der Zwaag, Team Leader Benelux & Business Development Manager Datacenters EMEA bij Kingston. "Naast het voldoen aan de toegenomen vraag naar rekencapaciteit, hebben alle veranderingen ook laten zien hoezeer een datacenter effectief op afstand kan worden beheerd. Maar het is veel meer dan dat. We beseffen de noodzaak van datacenters. Door werk, studie, communicatie én vermaak is de rol van datacenters zichtbaarder dan ooit tevoren."