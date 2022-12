 Bedrijven investeren in Open Banking om besluitvorming te verbeteren

Als gevolg van de huidige economische uitdagingen wordt er meer aandacht besteed aan toekomstbestendige risicobeoordelingen en investeringen in nieuwe technologie. - Uit nieuw onderzoek van Experian, uitgevoerd door Forrester Consulting, blijkt dat 94 procent van de Nederlandse bedrijven al heeft geïnvesteerd, of van plan is om te investeren in Open Banking. Uit het Business & Consumer Insight Report van Experian blijkt dat bedrijven investeren in de juiste technologische tools om problemen van consumenten aan te pakken en zakelijke uitdagingen het hoofd te bieden.



Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse consumenten (49 procent) zich zorgen maakt over hun financiële situatie. De bezorgdheid wordt versterkt door de grote economische onzekerheid waarin we ons bevinden - waaronder inflatie als gevolg van wereldwijde verstoringen van de supply chain en geopolitieke instabiliteit. Om de stijgende kosten van levensonderhoud op te vangen, leent 28 procent van de Nederlandse consumenten meer dan voorheen.

"Data zijn uiterst waardevol voor bedrijven om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Op basis van deze inzichten kan de dienstverlening worden verbeterd in deze economisch moeilijke tijden," zegt Malin Holmberg, CEO, EMEA & APAC, bij Experian.

Om klanten beter te ondersteunen, hebben bedrijven geïnvesteerd in Open Banking. Hiermee wordt de nauwkeurigheid van het kredietrisicobeheer verbeterd en krijgen consumenten en kleine bedrijven eerlijker toegang tot krediet. Zo kunnen bedrijven op verantwoorde wijze lenen. Meer dan de helft (52 procent) van de Nederlandse bedrijven ziet grote waarde in hun Open Banking-projecten. Dankzij grondige transactiedata kunnen bedrijven de kredietwaardigheid en betaalbaarheid van nieuwe aanvragers beter beoordelen en ervoor zorgen dat nauwkeurigere beslissingen de kredietverlening ondersteunen. Wereldwijd is 49 procent van de consumenten bereid deze transactiedata van hun bank-app te delen, tegenover 43 procent in 2021. Onder Nederlandse respondenten waren de cijfers hetzelfde.

Voor het onderzoek van Experian werden 647 bedrijven en meer dan 3.000 consumenten ondervraagd in: Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Zuid-Afrika, Spanje en Turkije. Het onderzoek behandelt verschillende onderwerpen, waaronder hoe financiële en telecombedrijven hun investeren in technologische oplossingen, zoals Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML), om de prestaties te verbeteren, veilige diensten te garanderen en een gebruiksvriendelijke en sterk gepersonaliseerde customer experience te bieden.



Technologie om angst van consumenten te verminderen en customer experience te verbeteren

Naarmate de bezorgdheid van de consument toeneemt, worden mensen kieskeuriger over de bedrijven die hun financiën te beheren. Wereldwijd is het zelfs zo dat 46 procent van de consumenten een bedrijf waarschijnlijk niet zal aanbevelen aan een vriend na een slechte online ervaring. Snelheid en gemak worden echter steeds belangrijker voor consumenten. Een eenvoudige aanvraagprocedure is nu een van de belangrijkste factoren bij het kiezen van een bedrijf voor een lening of creditcard. Financiële dienstverleners en telecombedrijven investeren daarom in geavanceerde technologie om aan de groeiende verwachtingen van de consument te voldoen.

Fraudepreventie en customer experience zijn topprioriteiten voor de komende 12 maanden. Daarom investeren bedrijven in technologie op deze gebieden om de toenemende vormen van fraude aan te pakken en tegelijkertijd de customer journey te digitaliseren. Er wordt ook geïnvesteerd in geavanceerde analyses, zoals AI, ML, en Open Banking. Deze worden in alle bedrijfsfuncties ingezet om de customer experience te stroomlijnen en de prestaties van kritieke operationele processen te verbeteren. Het inzetten van geavanceerde analysemogelijkheden was voor Nederlandse bedrijven de belangrijkste doelstelling voor de komende twaalf maanden. Dit toont het belang aan van AI en ML voor het verbeteren van de operationele prestaties.

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland (45 procent) verhoogt hun Advanced analytics-budget, terwijl 65 procent van de Nederlandse bedrijven het als een topprioriteit beschouwt om te investeren in betere fraudebescherming. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft (52 procent) van de Nederlandse bedrijven hun budget voor fraudepreventie volgend jaar verhoogt. Cybersecurity werd door 46 procent van de Nederlandse respondenten genoemd als een technologische topprioriteit voor de komende achttien maanden.

"De complexe en onzekere aard van de huidige economie heeft nieuwe uitdagingen gecreëerd voor consumenten en bedrijven," aldus Veronica Flyckt, directeur van Experian Nederland. "Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, kiezen bedrijven steeds vaker voor technologische oplossingen - zoals analytics, Open Banking, AI en ML. De oplossingen staan volgens hen centraal bij het creëren van een betere customer experience, nauwkeurigere besluitvorming en veiligere klantenservice."



Meer informatie over het Experian 2022 Business & Consumer Insight Report is hier te vinden.