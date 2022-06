 Internationale betalingen bij twee op de vijf cash managers van de baan door verbroken relatie bank

Niet langer voldoen aan toelatingscriteria zorgt voor verbroken relatie - Ruim twee op de vijf (44 procent) cash managers en corporate treasures zijn gestopt met het aanbieden van internationale betalingen, omdat de bank de relatie met hen heeft beëindigd. Dit blijkt uit onderzoek van Banking Circle, de gelicenseerde betalingsbank. Het onderzoek is uitgevoerd onder 700 cash managers en corporate treasures in Noord- en Zuid-Europa en het Verenigd Koninkrijk.



De reden voor het beëindigen van de relatie door de bank was volgens twee derde (66 procent) van de respondenten omdat zij niet langer voldeden aan de toelatingscriteria.



Meer bankrelaties dan tien jaar geleden

Het overgrote deel (80 procent) van de cash managers en corporate treasures verwacht dat de kosten van correspondentbanken, waar internationale betalingen nu via verlopen, de komende jaren alleen maar blijven stijgen. Ook zijn er steeds meer bankrelaties nodig voor het succesvol afhandelen van internationale betalingen. Driekwart van de respondenten heeft nu meer bankrelaties dan tien jaar geleden. Maar met deze ontwikkeling is lang niet iedereen blij: 65 procent vindt dat ze te veel bankrelaties hebben.



Alternatieve wereldeconomie ten goede

Niet alleen voor zichzelf zouden cash managers en corporate treasures graag minder bankrelaties zien, ook denken ze dat dit de wereldeconomie kan helpen. Bijna driekwart (71 procent) is van mening dat een alternatief voor internationale betalingen ten goede zou komen aan de wereldeconomie.

Marcus Yarbug, Head of Sales Benelux bij Banking Circle: "Dat de steeds strengere toelatingscriteria van banken ervoor zorgt dat internationale betalingen bij zo’n aanzienlijk deel van de cash managers en corporate treasures van de baan is, is ontzettend jammer. De verwachting is dat de wereldeconomie alleen maar groter zal worden en daarvoor zijn internationale betalingen cruciaal. Het wordt tijd dat banken dit gaan realiseren en de samenwerking opzoeken om internationale betalingen gemakkelijker en toegankelijker te maken. Alleen op die manier kunnen we de toekomst van betaalverkeer succesvol tegemoet treden."