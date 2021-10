 Tekort aan vaardigheden beperkt financiële instellingen om doelstellingen te behalen

Zowel CTO als CIO constateert gebrek aan vaardigheden - Maar liefst één op de drie CTO’s en CIO’s van betaalinstellingen hebben een tekort aan vaardigheden binnen hun organisatie, wat het behalen van de doelstellingen in de weg zit. Banking Circle voerde een onderzoek uit onder 600 CTO’s en CIO’s van banken, FinTechs en PSP’s waarvan 200 uit de Benelux.



Het onderzoek is gepubliceerd in het whitepaper 'Futureproofing payments tech: The challenges facing CIO’s and CTOs'.



Eén op 200 heeft alle IT-systemen in cloud

Alle ondervraagde CIO’s en CTO’s uit de Benelux bevestigen een tekort aan vaardigheden op minimaal één gebied binnen de organisatie. De grootste uitdaging ligt hier voor drie op de vijf (59 procent) organisaties bij de vaardigheid 'werken in de cloud'. Van de 200 CIO’s en CTO’s geeft er dan ook maar één aan al zijn IT-systemen in de cloud te hebben staan. Twee op de vijf (43 procent) heeft momenteel minder dan de helft van hun IT-systemen naar de cloud verplaatst. Het tekort aan vaardigheden maakt het niet alleen lastiger om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten, maar ook om volledig te herstellen van de coronacrisis.



Struikelblokken ook bekend in de rest van Europa

Ook buiten de Benelux lopen betaalinstellingen tegen blokkades aan die het onmogelijk maken om hun organisatie toekomstbestendig te maken. Zo vindt meer dan één op de drie (35 procent) banken wereldwijd de infrastructuur en het onderhoud van bestaande systemen achterhaald en denkt 31 procent hetzelfde over hun API-technologie. Laatstgenoemde technologie wordt dan ook door alle respondenten aangewezen als het aspect wat de hoogste investering behoeft in vergelijking met de periode vóór de pandemie.



De wegen naar een toekomstbestendige organisatie

Door de krachten te bundelen met verschillende betaalinstellingen worden investeringsplannen beter te realiseren en is de stap naar een toekomstbestendige organisatie een stuk kleiner. FinTechs (66 procent) zijn iets meer geneigd dan banken (64 procent) om samenwerkingen aan te gaan met partners ten behoeve van hun tech-uitdagingen. Ruim drie op de vijf (65 procent) CIO’s en CTO’s is van plan om hun techplannen uit te besteden of gebruik te maken van partnerschappen. Ook het gebruik van kant-en-klare betalingstechnologie of het zelf bouwen van deze technologie behoort tot de opties. Hierbij zijn banken (71 procent) meer geneigd om kant-en-klare technologie aan te schaffen en kiezen PSP’s en FinTechs (70 procent) er liever voor om zelf oplossingen te bouwen.

Anders la Cour, CEO van Banking Circle: "Door de pandemie moesten IT-afdelingen zo snel mogelijk hun organisaties digitaliseren en klaarmaken voor de toekomst. Of deze organisaties nu ook echt klaar zijn voor de toekomst is de vraag. Toch zijn de banken, FinTechs en PSP’s optimistisch met betrekking tot de toekomst. Er liggen verschillende investeringsplannen klaar: van gegevenstoegang, gegevensbeveiliging en onderhoud van bestaande infrastructuur tot aanschaf van nieuwe systemen, AI/ML en API-technologie. Er is duidelijk nog een lange weg te gaan naar toekomstbestendige betaalinstellingen, maar aan die weg wordt druk getimmerd."