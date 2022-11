 Inflatie en de werkplek: vier op de vijf Nederlanders gaan werklocaties niet wijzigingen

Owl Labs-enquête laat zien dat hogere energierekening beperkt invloed heeft op thuiswerken - Thuiswerken vanwege gestegen reiskosten of juist naar kantoor omdat de energierekening hoger is? Uit een enquête van Owl Labs onder 2241 Nederlanders blijkt dat het merendeel niet van plan is hun werklocatie aan te passen vanwege stijgende kosten. Toch hebben Nederlanders geldzorgen: 44,5 procent van de respondenten maakt zich zorgen over de hoogte van hun inkomen door de energiecrisis.



Iets meer dan één op de vijf respondenten (22,3 procent) is dit wel van plan zijn of haar werklocatie aan te passen in de komende winterperiode: 15,1 procent gaat vaker vanuit huis werken, terwijl 7,2 procent vaker naar kantoor zal gaan.



Werkpatroon aanpassen

De respondenten die wel hun werkpatroon willen aanpassen - dus vaker thuis of op kantoor dan voorheen - geven daar uiteenlopende redenen voor. Zo willen respondenten bijvoorbeeld meer thuiswerken vanwege gestegen reiskosten (34,8 procent), maar ook vanwege betere planningsmogelijkheden (57,5 procent), omdat ze thuis productiever zijn (51,3 procent) of omdat ze hun gezondheid willen beschermen (35,7 procent).

Respondenten die meer naar kantoor willen, doen dit voornamelijk vanwege gestegen energiekosten (57,8 procent), omdat ze op kantoor productiever zijn (41,6 procent) of om beter contact met collega’s en werkgever te krijgen (55,3 procent).



Geldzorgen

Uit de enquête blijkt ook dat Nederlanders geldzorgen hebben: 44,5 procent van de respondenten maakt zich zorgen over de hoogte van hun inkomen. Slechts 15,1 procent wil om die reden van baan veranderen. De enquêteresultaten tonen dat jongeren (< 30 jaar) zich vaker zorgen maken om hun inkomen en dat hoe ouder de respondenten zijn, des te minder ze de neiging hebben van baan te wisselen.