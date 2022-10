 68 procent Nederlanders wil meer openheid over salaris

Veel onwetendheid over loon van collega’s - Bijna zeven op de tien Nederlanders vindt dat er meer openheid moet zijn over salarissen. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Panel Inzicht in opdracht van Mediumchat.nl. Het onderzoeksbureau deed onder meer dan 1.000 respondenten onderzoek naar de taboes over geldzaken onder Nederlanders. Binnen vacatureteksten en op de werkvloer moet men meer open zijn over salaris, vindt 68 procent van de Nederlanders.



57 procent geeft aan niet van zijn of haar collega’s te weten wat ze per maand op hun rekening gestort krijgen. Wel denkt 45 procent gemiddeld minder te verdienen dan zijn of haar directe omgeving.



Liever een leuke baan

Toch blijkt geld niet alles. 71 procent heeft liever een leuke baan met een lager salaris, dan een baan die minder leuk is en meer betaalt. Ook is er maar een kleine groep die recent om loonsverhoging heeft gevraagd of van plan is dit te doen naar aanleiding van de stijgende prijzen: 19 procent. Mogelijk heeft dit te maken met het nog altijd heersende taboe over geldzaken. Bijna de helft van de Nederlanders (44 procent) geeft namelijk aan gesloten te zijn over zijn of haar financiële situatie. Eén op de drie respondenten zegt daarnaast het vervelend te vinden over geld te praten.



Minder geld voor leuke dingen

Vanwege de aanhoudende inflatie geven Nederlanders aan zich op financieel vlak minder zorgeloos te voelen dan voorheen. Zo zorgt het bij 41 procent van de mensen voor piekeren en een kwart van de mensen is sneller geprikkeld. 60 procent is dan ook meer op aanbiedingen gaan letten. Ook probeert meer dan de helft (56 procent) het energie- en waterverbruik te verminderen. Een pilsje drinken op het terras of lekker uiteten? Bijna vier op de tien (38 procent) van de respondenten geeft aan minder naar horeca te gaan of geld uit te geven aan andere uitjes.



Hulp en advies vragen

Nederlanders praten het liefst met hun partner en/of familie over hun geldzaken. Er is ook een groep die dit liever met een onbekend persoon doet (30 procent). Meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) zegt er voor open te staan om financiële hulp of advies te ontvangen. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de respondenten (51 procent) aan op zoek te gaan naar tips en informatie over het besparen van geld. Dit is ook terug te zien in de data van de zoekmachines. Het zoekvolume van de term ‘bespaartips’ is de afgelopen drie maanden met 900 procent gestegen. Ook de term ‘extreem geld besparen’ was nog nooit zo populair in de zoekmachines.

Ook spiritueel coaching platform Mediumchat.nl ziet steeds meer mensen met financiële zorgen. "De laatste maanden zie ik zeker een piek in het aantal chats over geldzaken. Opvallend is dat de mensen iets van schaamte hebben als ze hierover praten, dus meestal worden deze vragen indirect gesteld," zegt één van de mediums. "Wat ik vooral zie, is dat mensen zich zorgen maken of hun zaak nog open kan blijven en bang zijn hun lening niet meer te kunnen afbetalen. Mensen zijn in deze tijd extra op zoek naar het idee dat er verandering komt en het beter gaat worden."



De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.