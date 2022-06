 Een op zes Nederlanders heeft financiële geheimen voor partner

36 procent weet niet hoeveel wederhelft verdient - Maar liefst zeventien procent van alle Nederlanders heeft op het gebied van geldzaken weleens iets verzwegen voor zijn of haar geliefde. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.040 volwassen Nederlanders met een vaste partner. Vooral rondom het salaris worden regelmatig rookgordijnen opgetrokken; meer dan een derde van alle respondenten zegt niet te weten wat hun wederhelft precies verdient.



Opvallend genoeg hebben vrouwen over het algemeen beter zicht op het loonstrookje van hun partner. Niet minder dan zestig procent van hen weet tot op de cent nauwkeurig wat hun eega maandelijks uitbetaald krijgt. Onder mannen bedraagt dit 55 procent. "Financieel of niet-financieel, geheimen hebben voor je partner is nooit een goed idee," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Toen mijn vriendin en ik gingen samenwonen, hebben we onze financiën in één keer in elkaar geschoven. We moesten daarvoor allebei even met de billen bloot, maar daardoor was alles op het gebied van geldzaken direct duidelijk. Dat geeft rust."



Lastig onderwerp

Schaamte lijkt een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van financiële geheimen. Zo zegt een tiende van alle ondervraagden het lastig te vinden om met hun partner over hun persoonlijke financiën te praten. Vooral het salaris is een heikel punt; maar liefst één op de elf respondenten geneert zich voor de hoogte (of beter gezegd: laagte) van zijn of haar salaris. Opvallend genoeg hebben hoogopgeleiden hier vaker last van (tien procent) dan middelbaar- (negen procent) en praktisch geschoolden (slechts zeven procent). Franke: "Zeker toen ik nog jong was, vond ik het niet altijd even makkelijk om mijn salaris met anderen te bespreken. Tegenwoordig geef ik er niet meer zoveel om. Volgens mij is er nog nooit een relatie beëindigd vanwege iemands loonstrookje. En mocht mijn partner toch bij me weggaan omdat ik niet genoeg verdien, dan weet ik dat het liefst zo snel mogelijk."



Financiële vaagheid

Als een direct gevolg van het liever niet bespreken van geldzaken binnen de relatie, zegt maar liefst een vijfde van alle respondenten niet volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van zijn of haar wederhelft. Onder jongeren (tot dertig jaar) bedraagt dit zelfs 27 procent. Desondanks verdenkt slechts drie procent van alle Nederlanders hun partner ervan schulden te hebben waar zij niets van afweten. Franke: "Financiële vaagheid leidt in mijn optiek alleen maar tot problemen. Tegenvallers – groot of klein – probeer ik daarom altijd direct met mijn vriendin te bespreken. Wanneer je net een dikke boete hebt gereden of een rekening over het hoofd hebt gezien, is dat niet altijd even prettig. Maar van uitstel komt vaak afstel en ik heb liever dat ze het van mij hoort dan dat ze het zelf ontdekt."