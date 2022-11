 Nederlandse werkgevers staan sporten onder werktijd niet toe

Zes procent van de medewerkers sport weleens stiekem ‘in de baas zijn tijd’ - Maar liefst 89 procent van de Nederlanders mag van zijn werkgever niet sporten tijdens werktijd. Dat terwijl een kwart van de werkgevers (24 procent) aangeeft, als gevolg van de coronapandemie, wel positief tegenover sporten onder werktijd te staan. Dit blijkt uit onderzoek van OneFit onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst van achttien jaar en ouder. Zes procent van de medewerkers accepteert dit niet en sport wel eens stiekem onder werktijd.



Een derde van de werkgevers (32 procent) geeft aan dat sporten gedurende de werkdag niet mogelijk is vanwege het nijpende personeelstekort. Bijna een kwart (23 procent) is, wanneer het personeelstekort nog langer duurt, echter wel bereid om sportmogelijkheden aan te bieden als laatste redmiddel om personeel te werven. De helft van de medewerkers ervaart vanwege het personeelstekort zo’n hoge werkdruk dat sporten onder werktijd niet haalbaar is, al zouden ze het willen. Werkgevers stimuleren het sporten overigens wel. Zestig procent geeft aan het sporten prima te vinden, maar wil niet dat dit gebeurt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.



Personeelstekort en werkdruk maken sporten nu niet mogelijk

Kari Littley, Head of Partnerships OneFit: "Wanneer ik deze cijfers zie en ook de signalen om me heen moet geloven, maak ik me grote zorgen. De pandemie, lockdowns en krapte op de arbeidsmarkt, die allen voor toenemende werkdruk en stress zorgen, bieden natuurlijk ook geen prettig vooruitzicht. De mens is geen machine, alléén maar werken en verwachten dat we gelukkig zijn zit niet in ons DNA. Wat we nodig hebben is sociaal contact, lichaamsbeweging en algehele activiteit als voedingsbron voor ons levensgeluk.

Daarnaast heeft flexibel werken ook een keerzijde. Het maakt het moeilijker om werk en privé, soms zelfs fysiek, gescheiden te houden. Veel mensen klappen hun laptop dicht en gaan meteen aan de slag met huishoudelijke taken, in plaats van het inlassen van een rustmoment. Of ze werken zelfs een uurtje langer door, de tijd die ze normaal kwijt zijn aan het reizen. Werk je op kantoor, dan kun je tijdens je rit naar huis je hoofd leegmaken, je hoeft even helemaal niets. Het wegvallen van dit ontspanmoment en het ontbreken van een goed (thuis-)werkbeleid, met betrekking tot de regie hebben over je eigen werktijden, vergroten de kans op een burn-out. Besteed bijvoorbeeld tijdens je reguliere thuiswerkdag een moment aan het lezen van een boek of denk aan een yogasessie om geconcentreerd en mindful je werkdag te beginnen. In de avond even heerlijk kickboksen of een pittige workout om de stress van de dag eruit te knallen en ga ook met een collega regelmatig even een potje padellen of suppen om samen te genieten en te verbinden. Zo creëer je een win-winsituatie: de gezondheid van de medewerkers wordt gestimuleerd, de creativiteit krijgt een boost én medewerkers zijn productiever. Kortom, minder ziekteverzuim en meer werkgeluk. Iets om tijdens deze week van de werkstress nog bewuster bij stil te staan."