 Meer dan een derde van werkend Nederland sport niet

Een kwart vindt dat werkgevers de kosten voor sporten verplicht moeten vergoeden - Meer dan een derde (37 procent) van werkend Nederland sport niet. Dit blijkt uit onderzoek van OneFit onder ruim 1.000 Nederlanders in loondienst van achttien jaar en ouder. Ruim een kwart (27 procent) verzint zelfs smoesjes om niet te hoeven sporten.



Het is algemeen bekend dat sporten niet alleen goed is voor je fysieke, maar ook voor je mentale gezondheid. Toch werkt een groot deel van werkend Nederland niet aan zijn fitheid. Eén op de vijf (21 procent) sport niet omdat het simpelweg te duur is. Wanneer sporten goedkoper zou zijn, zou een kwart (26 procent) vaker gaan sporten. Een prijsdaling zou 34 procent van de vrouwen en twintig procent van de mannen over de streep trekken. Bijna één op de vijf (achttien procent) Nederlanders ergert zich dan ook enorm aan de hoge prijzen die aan sporten verbonden zijn.



Alleen betalende werkgever krijgt Nederland in beweging

Nu alles duurder wordt door de inflatie, vindt een kwart (25 procent) van de Nederlanders dat werkgevers de kosten voor sporten verplicht moeten vergoeden. 23 procent is ook van plan om in dat geval meer te gaan sporten. De bijdrage van de werkgever is dus essentieel om Nederlanders te laten bewegen. Over hoe de werkgever hieraan moet bijdragen, zijn de meningen verdeeld. Zo zou twee op de vijf (39 procent) Nederlanders bijvoorbeeld blij zijn met een financiële bijdrage van zijn werkgever. Ruim een derde (35 procent) wordt het liefst sportief gemotiveerd door het krijgen van een (bedrijfs-)fitnessabonnement.

Edouard Leeuwenburg, Managing Director bij OneFit: "Ik vind het verontrustend om te zien dat meer dan een derde van werkend Nederland niet of nauwelijks sport. Cijfers over een hoog ziekteverzuim en een afname in het geluksgevoel en de mentale gezondheid zouden mensen wakker moeten schudden. Er is werk aan de winkel, en hier is ook een taak voor werkgevers weggelegd. Door je medewerkers te stimuleren een gezonder bestaan te leiden, zowel fysiek als mentaal, zullen zij ook beter presteren op hun werk. Zo verminder je niet alleen het ziekteverzuim, maar is er ook sprake van hogere productiviteit en employee retention, al helemaal in deze krappe arbeidsmarkt. Het aanbieden van dergelijke secundaire arbeidsvoorwaarden is een van de redenen om medewerkers te behouden of juist over de streep te trekken."