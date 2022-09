 Kwart werkend Nederland vindt werkgevers verantwoordelijk voor vitaliteit medewerkers

52 procent wordt niet gestimuleerd in gezond gedrag - Ruim één op de vier werkende Nederlanders (22 procent) vindt dat werkgevers verantwoordelijk zijn om medewerkers aan te sporen om te sporten. Hoewel 71 procent van de werkgevers deze mening deelt en het belangrijk vindt om zowel de fysieke als mentale gezondheid van hun medewerkers te boosten, wordt dit niet omgezet in daden.



Zo geeft de helft van werkend Nederland (52 procent) aan niet door de werkgever gestimuleerd te worden om er een gezonde levensstijl op na te houden. Dit blijkt uit onderzoek van OneFit, het flexibele sport membership voor zowel bedrijven als particulieren, onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst van achttien jaar en ouder.



Diverse mogelijkheden, maar geen budgetten

Volgens werkend Nederland zijn er meerdere manieren waarop werkgevers de fitheid van hun arbeidskrachten kunnen ondersteunen. Ze zien dit het liefst gebeuren in de vorm van sporten onder werktijd (37 procent) en het krijgen van extra vrije uren om te kunnen sporten (35 procent). Dit laatste houdt in dat medewerkers de gemiste tijd door het sporten niet op een later moment hoeven in te halen. 7 procent van de medewerkers zou het ook fijn vinden als de werkgever zelf het goede voorbeeld geeft. Of deze initiatieven ook tot stand komen, is onzeker. 65 procent van de werkgevers geeft aan nog geen budget vrij te hebben gemaakt om sporten te stimuleren en is dit in de toekomst ook niet van plan.

Edouard Leeuwenburg, Managing Director bij OneFit: "Vitaliteit doen we met z’n allen en een duwtje in de goede richting kan al heel veel voor iemand betekenen. Je kunt elkaar als collega’s onderling ondersteunen, maar ook van werkgever naar medewerker. Deze week is het de Nationale Vitaliteitsweek. Zie deze week als een mooie kans om plannen te maken voor de komende tijd: wat gaat jouw bedrijf doen op het gebied van vitaliteit en gezondheid? Schrijf jouw team in voor de Dam tot Dam loop, een mudrun of een ander sportevent. Zorg voor een gezondere kantine in plaats van broodjes kroket, saucijzenbroodjes en frisdrank. En laat ook zeker de mentale gezondheid van je medewerkers niet achterwege. Medewerkers zijn sneller geneigd om met hun vitaliteit aan de slag te gaan als de werkgever dit support en misschien wel net dat laatste zetje geeft. Niet voor niets geeft 22 procent aan dat er ook op het gebied van gezondheid een belangrijke rol voor de werkgever is weggelegd. Ga dus het gesprek aan en kom samen tot één of meer mogelijkheden om de fitheid van je medewerkers een boost te geven."