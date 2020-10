 Bijna één op de tien werknemers voert hobby uit tijdens thuiswerken

48 procent van de thuiswerkers voelt zich vertrouwd door manager - Bijna één op de tien (negen procent) van de Nederlandse werkenden voert zijn hobby uit tijdens het thuiswerken, zonder dat de manager dat weet. Ook sporten en powernappen gebeurt onder werktijd: respectievelijk acht en zeven procent van de werkenden doet dit. Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder ruim 1.200 werkenden in loondienst.



Bijna de helft (48 procent) van de werkenden heeft het gevoel dat zijn manager er vertrouwen in heeft dat hij thuis net zo hard werkt als op kantoor. Eén op de zeven (vijftien procent) werknemers die dit gevoel niet heeft, de rest is neutraal. Behalve dat managers niet kunnen controleren hoe hard medewerkers werken, vraagt het thuiswerken ook om een bepaalde zelfstandigheid van medewerkers, nu de manager niet altijd daar is om vragen aan te stellen. Die zelfstandigheid doet een kwart (25 procent) van de medewerkers goed: zij bloeien er door op. Tegelijk heeft ruim één op de tien (elf procent) er last van dat hij nu niet direct vragen kan stellen aan zijn manager: deze groep wordt extra onzeker door de zelfstandigheid.



Meer coachen, minder leiden

De coronacrisis heeft de rol van de manager doen transformeren. Zo zijn de rollen van de leidende en de organiserende manager afgenomen met zes en zeven procent. Rollen waar meer focus op gekomen zijn, zijn de coachende en de ondernemende manager. Respectievelijk zijn deze toegenomen met drie en zestien procent.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "De coronacrisis heeft de hele wereld doen veranderen. Dit vraagt ook om aanpassingsvermogen vanuit de manager. Ik denk dat het goed en logisch is, dat managers hun leidende rol meer hebben losgelaten en dat er een grotere focus is op de rol als coach. In deze tijd hebben medewerkers het nodig dat hun manager hen vertrouwt. Door de coronacrisis zijn er al voldoende onzekere omstandigheden en de manager moet hier niet aan bijdragen. Het is dan ook gezond dat de Nederlandse werkenden de vrijheid voelen ook andere taken te doen tijdens het thuiswerken. Uiteindelijk moet het draaien om het resultaat van het werk. Dat is ook hetgeen waar managers op moeten focussen."