 Drie redenen waarom sporten met collega's een goed idee is

Sporten heeft allerlei voordelen, zowel mentaal als fysiek - Intussen bevinden we ons in een derde lockdown vanwege de opkomst van de omikronvariant. Op allerlei manieren is het dagelijkse leven van mensen vanwege de maatregelen sterk verstoord. Bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe het werk georganiseerd is. Collega’s zien we haast niet meer in levende lijve, vanwege het advies zo veel mogelijk thuis te werken.



Daarnaast zijn sportscholen gesloten, en kunnen trainingen van teamsporten in de avonduren geen doorgang vinden.

En dat is vervelend, want juist nu is het zo belangrijk om gezond en fit te blijven. Stefan Janssen van Fitness blog vertelt waarom sporten met collega’s een goed idee is, en geeft handige tips omdat zelfs ten tijde van een lockdown te kunnen organiseren.



Verlaging van je stressniveau

Janssen benoemt allereerst dat het niet gek is te bedenken dat steeds meer mensen stress ervaren. "Veel mensen maken zich zorgen om hun eigen gezondheid, en die van familie en vrienden. Daarnaast veranderen voortdurend de regels als het gaat om wat wel en niet kan. En mensen zijn over het algemeen gewoontedieren, die houden van enige regelmaat. Sporten is de ideale uitlaatklep van stress die opbouwt. Helemaal als je samen sport. Zo verlaagt je stressniveau namelijk sneller dan wanneer je in je eentje sport. Je voelt je zowel fysiek als mentaal en emotioneel beter als je elkaar kunt aanmoedigen."



In teamverband sporten verbetert de samenwerking

En dat laatste, zorgt er volgens Janssen ook voor dat je het kunt zien als teambuilding. "Tijdens werktijd gedragen mensen zich vaak anders dan in hun vrije tijd. Samen iets sportiefs doen geeft je de mogelijkheid nieuwe kanten van collega’s te ontdekken. Kiezen jullie dan ook nog voor een teamsport? Dan zorgt dat voor een hechtere band. Door samen te sporten kun je het beter met elkaar vinden, en kunnen jullie beter samenwerken.



Extra motivatie om vol te houden

Onderzoek toont volgens Janssen aan dat mensen sporten in groep makkelijker volhouden dan alleen. "Heb je de neiging om na het werk op de bank te ploffen? Spreek dan een of meerdere keren per week met collega’s af voor een sportsessie. Dat is niet alleen gezelliger, maar maakt het dus ook eenvoudiger om vol te houden."



Zo organiseer je samen sporten tijdens een lockdown

Anderhalve meter afstand houden? Niet met een grote groep collega’s kunnen afspreken om buiten samen te sporten vanwege de nu geldende maximale groepsgrootte? Janssen begrijpt dat mensen de beperkende maatregelen als drempel ervaren. Toch zijn er ook nu diverse mogelijkheden om samen te sporten. "Buiten sporten in kleine clubjes is nog steeds mogelijk. Net zoals samen met een collega wandelen, joggen, fietsen of skeeleren. Ook kun je proberen samen een bepaalde afstand af te leggen. Hierbij koppel je gegevens van bijvoorbeeld individuele wandelingen of fietstochten – buiten of op een fietstrainer – aan elkaar om samen het doel te bereiken."

Sporten heeft allerlei voordelen, zowel mentaal als fysiek. Omdat de coronapandemie steeds langer duurt, wordt het ook steeds belangrijker om te kijken welke vormen van sport mogelijk zijn binnen de maatregelen die op dat moment gelden. Blijf in beweging!