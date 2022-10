 Weer vaker in file: energie- en brandstofkosten duivels dilemma voor werknemers

Het niet stimuleren van duurzaam reizen en wonen kan reden zijn werkgever te verlaten - Bijna de helft (46 procent) van de thuiswerkende werknemers geeft aan dat de stijgende energiekosten (misschien) een reden zijn weer vaker naar kantoor te gaan. Op die manier kan worden bespaard op de energierekening. Extra zorgen zijn er bij werknemers met een sociale huurwoning; 68 procent van hen maakt zich (zeer) veel zorgen.



Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van de Coalitie Anders Reizen. Ruim 2.000 werknemers werd naar hun persoonlijke situatie gevraagd.



Werknemers sluiten weer vaker noodgedwongen aan in file

Werknemers besparen liever op hun energierekening dan op hoge brandstofkosten, blijkt uit het onderzoek. Dit geldt voor bijna de helft van de ondervraagden. Dat leidt ertoe dat werknemers weer vaker aansluiten in de file. 51 procent van hen rijdt in een fossiele auto. Voor bijna 1 op de 6 werknemers is het geen kwestie van of-of: zij moeten op de energierekening én op brandstofkosten besparen. Gevraagd naar de reden waarom werknemers afgelopen half jaar minder zijn gaan thuiswerken, wordt de wens van de werkgever als argument genoemd. Veel werkgevers willen hun medewerkers weer vaker terugzien op kantoor.



Extra zorgen bij werknemers met (sociale) huurwoning

Werknemers met een huurwoning in de sociale sector maken zich over de energierekening vaker (zeer) veel zorgen (68 procent) dan werknemers met een koopwoning (58 procent) en werknemers met een huurwoning in de vrije sector (55 procent).



Geen duurzame stimulans wonen en reizen voor gros van de werknemers

Ruim de helft van de werknemers (54 procent) wordt door hun werkgever niet gestimuleerd om duurzamer te reizen. Dat is opvallend, want de helft van de respondenten werkt tot vijftien kilometer van huis. Voor werkgevers is deze doelgroep bijzonder interessant: de fossiele auto kan voor deze afstand makkelijk worden vervangen door de (elektrische) fiets. Voor het verduurzamen van de thuiswerkplek is het percentage dat niet wordt aangemoedigd door de werkgever nog veel hoger. Bijna negen op de tien werknemers wordt door hun werkgever niet gestimuleerd om hun woning – en daarmee hun thuiswerkplek – te verduurzamen (87 procent). Ruim de helft van de ondervraagden (51 procent) is bovendien niet goed op de hoogte van subsidies om de woning te verduurzamen.



Drie op de tienmedewerkers spelen met gedachte van werkgever te veranderen, want geen duurzame stimulans

Het niet stimuleren van duurzaam reizen en wonen kan met de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor werknemers een reden zijn om van werkgever te veranderen. Uit de resultaten komt naar voren dat dit nu voor acht procent van de werknemers geldt, maar nog eens 22 procent sluit dit in de toekomst niet uit. Werknemers en werkgevers voeren over deze onderwerpen nauwelijks het gesprek. Meer dan de helft van de respondenten voert met de werkgever geen gesprek over hoge brandstofkosten (56 procent), en zes op de tien werknemers spreekt niet over stijgende energiekosten met hun werkgever (62 procent).



Ondanks aangekondigd prijsplafond nog altijd veel zorgen

Bijna de helft van de werknemers geven aan dat de zorgen over de stijging van de energierekening voor komende herfst en winter niet zijn afgenomen na het nieuws over het prijsplafond (43 procent). Het gaat hier om het prijsplafond dat tijdens Prinsjesdag werd afgekondigd.