 Helft wil dit najaar vaker naar kantoor vanwege hoge energieprijzen

48 procent van de Nederlanders verwacht dat hun werkgever bijdraagt aan de hoge energiekosten bij thuiswerken - Uit onderzoek door IWG blijkt dat meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders in de herfst- en wintermaanden meer op kantoor wil werken vanwege de hoge energieprijzen. Dit aantal is het hoogst onder jonge werkers in de leeftijd van 18-25 jaar (60 procent). Bovendien verwacht 48 procent van de Nederlanders dat werkgevers tegemoetkomen in de stijgende energiekosten bij thuiswerken.



Vooral bij 36-45 jarigen verwacht maar liefst 53 procent een thuiswerkvergoeding die deze kosten deels dekt. IWG, met merken zoals Spaces en Regus, helpt bedrijven met flexibele kantooroplossingen dicht bij huis zodat medewerkers op hun energiefactuur kunnen besparen zonder extra kosten en tijd voor woon-werkverkeer.

"Onze flexibele kantoren en coworking-plekken kunnen een oplossing bieden nu werkgevers en werknemers worstelen met stijgende energieprijzen. Door ons nationale netwerk kunnen werknemers terecht in een kantoor dichtbij huis, in een professionele omgeving zonder lange reistijd naar kantoor. Ons diverse en grote netwerk van alleen al 130 vestigingen in Nederland geeft werkgevers de mogelijkheid om hun huisvestingsstrategie snel bij te sturen. Geen sinecure in deze onzekere tijden," zegt Annelou de Groot, Regional Director Partnership Growth bij IWG Group.

Uit eerder onderzoek van Global Workplace Analytics bleek al dat bedrijven dankzij hybride werken en het gebruik van flexibele kantoorruimtes besparen op overheadkosten (waaronder huur, verwarming en ondersteunend personeel) waarmee ze gemiddeld tot 10.000 euro per werknemer per jaar besparen.



Verschil winter en zomer

Nederlandse werknemers kijken wel anders naar de zomer. Hoewel een meerderheid van hen verwacht om tijdens de herfst- en wintermaanden meer naar kantoor te gaan, hopen ze in de zomer wel meer thuis te werken (55 procent). Opvallend ook is het hoge aantal respondenten in Flevoland dat het de komende maanden op deze manier wil aanpakken (65 procent). "Flexibele contracten stellen bedrijven in staat om zelfs seizoensgebonden hun kantooraanbod af te stemmen op de behoeften van hun medewerkers," besluit De Groot.

