 Hybride werken en een kantoor dichtbij huis blijken cruciaal voor welzijn

79 procent van de Nederlanders is blij met hoe hybride werken wordt ingericht - Het nieuwe codewoord in de strijd om talent in de krappe arbeidsmarkt is ‘welzijn’. Sinds de pandemie zijn werknemers - terecht - meer dan ooit bekommerd om hun mentale en fysieke gezondheid. In een tijd waarin hybride werken steeds meer de norm wordt waarbij kantoormedewerkers de vrijheid hebben om te kiezen waar ze werken, speelt het kantoor een belangrijke rol.



47 procent van de Nederlanders zegt gelukkiger te zijn door af en toe op kantoor te werken, maar heeft daarbij wel duidelijke verwachtingen voor de werkgever. Zo vindt 68 procent van de Nederlanders een kantoor dichtbij huis erg belangrijk. 59 procent van de Nederlanders wil bovendien dat de werkgever helpt met een gezonde levensstijl en toegang geeft tot gezonde voorzieningen op het werk. Als daar geen aandacht voor is, overweegt de meerderheid (57 procent) van baan te veranderen.



Spaces Hofplein Rotterdam

IWG onderzocht de link tussen welzijn op het werk en de rol die het kantoor hierin kan spelen. Voor veel Nederlanders is de hybride manier van werken, waarbij een paar dagen per week thuiswerken wordt gecombineerd met een aantal dagen per week op kantoor, beter voor de mentale en fysieke gezondheid. Maar liefst 71 procent zegt dat een goed evenwicht tussen werk en privé cruciaal is, en niet voor niets vindt 63 procent de vrijheid om te kiezen waar je kan werken beter voor het welzijn. Zo’n 69 procent van de respondenten vindt het belangrijk dat de werkgever zich bekommerd om het welzijn van medewerkers. Bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) vindt gezondheid en welzijn op het werk zelfs belangrijker dan een hoog salaris.

Zo’n 79 procent van van de ondervraagde kantoormedewerkers is positief over hoe hybride werken wordt toegepast in het bedrijf waar zij werken, slechts vier procent is negatief. Twee op de drie Nederlanders geeft aan blij te zijn om af en toe op kantoor te werken. Meer dan twee op de drie (68 procent) gelooft dat een kantoor dichtbij huis waardevol is. Volgens 36 procent zou een kantoorruimte dichtbij huis zorgen voor minder stress op het werk. Ook de vrijheid om te kiezen waar en wanneer je werkt (47 procent), ontspanning tijdens de werkdag door middel van een lange lunchpauze of sporten tijdens het werken (41 procent) zou leiden tot minder stress.



‘Bellen vanuit koffiebar is storend’

Twee op de drie gaat naar kantoor om meer verbondenheid met het werk en team te voelen. Rustige kantoorruimtes om geconcentreerd te werken (56 procent) en daglicht (47 procent) zorgen ervoor dat mensen zich comfortabel voelen op kantoor. Zo’n 54 procent vindt het ook storend als collega’s bellen vanuit een koffiebar of andere plekken met slechte verbinding of achtergrondgeluid. Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) zou echter nog vaker naar kantoor gaan als er een fitnessruimte en restaurant is waar ze gebruik van kunnen maken. Voor één op de vier Nederlanders zijn gezonde lunchmogelijkheden essentieel.

"In de strijd om nieuw talent aan te trekken en te behouden, moeten werkgevers investeren in het welzijn van hun medewerkers," zegt Annelou de Groot, Regionaal Directeur Partnership Growth bij IWG. "Hybride werken is de norm geworden voor veel Nederlanders en draagt bij aan een beter welzijn op het werk, maar bedrijven kunnen nog meer doen. Een kantoor dichtbij huis, een inspirerende en goed uitgeruste kantooromgeving en ontspanningsmogelijkheden zijn cruciaal voor kantoormedewerkers om zich goed te voelen en stress terug te dringen. De mentale en fysieke gezondheid van werknemers krijgt eindelijk de aandacht die het verdient. Werkgevers die kiezen voor een flexibele, hybride manier van werken besparen niet alleen op huisvestingskosten, maar zorgen er ook voor dat hun werknemers zich goed voelen en betrokken zijn. Een win-win."