 Slechts helft vacatureteksten bevat salarisinformatie

Indeed roept Nederlandse werkgevers op: speel open kaart over salaris om de loonkloof te dichten - Indeed zocht in aanloop naar Equal Pay Day op 14 november jl. uit hoe het staat met transparantie over salaris in Nederland. Uit eigen data en onderzoek onder 500 Nederlandse werkgevers blijkt dat slechts 48 procent van alle Nederlandse vacatures salarisinformatie bevat. Ook valt op dat 49 procent van de Nederlandse werkgevers denkt dat er geen loonkloof binnen hun organisatie is.



Het Europees parlement werkt op dit moment aan nieuwe wetgeving die werkgevers verplicht transparant te zijn over salaris, om zo de loonkloof aan te pakken.



Salarisinformatie per type beroep

Uit een analyse van alle vacatures die Indeed verzamelt blijkt dat openheid over salaris in vacatures sterk verschilt per type beroep. Zo blijkt dat 54 procent van de vacatures voor baristafuncties salarisinformatie vermeldt. Bij huisartsvacatures is dit 39 procent en voor vacatures voor leerkracht in het basisonderwijs maar 13 procent. Het meest transparant zijn vacatures voor software engineers: 95 procent van die vacatures deelt salarisinformatie.



Zo denken werkgevers over de loonkloof

Naast de data die Indeed verzamelde uit alle vacatures, deed Indeed in Nederland ook onderzoek naar hoe werkgevers denken over salaris. Hieruit blijkt dat de plannen van het Europees parlement nodig zijn: 49 procent van de Nederlandse werkgevers denkt niet dat er een loonkloof binnen hun organisatie is. Terwijl vrouwen voor gelijkwaardig werk in Nederland per uur 6 procent minder verdienen dan mannen.

Ook onderzocht Indeed welke elementen op een CV van invloed zijn op het salarisaanbod. Hieruit blijkt dat maar liefst 63 procent van de werkgevers aangeeft dat de leeftijd van de sollicitant invloed heeft op het salarisaanbod. 27 procent geeft aan dat dat ook geldt voor een foto op het CV en ruim twaalf procent geeft aan dat geslacht het salarisaanbod beïnvloedt. Dertien procent zegt dat ook de naam van de sollicitant een rol speelt.



Werkgevers bang om sollicitanten te verliezen

Wat houdt werkgevers tegen om salarisinformatie te delen? Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de werkgevers het salaris nog niet heeft bepaald op het moment van het posten van de vacature. Daarnaast toont het onderzoek aan dat 22 procent van de werkgevers geen salarisinformatie in vacatures zet omdat zij bang zijn dat de concurrent een hoger salaris aanbiedt. 15 procent vermeldt geen salarisinformatie in vacatures omdat zij denken dat openheid over salaris het aantal sollicitaties dat bij de organisatie binnenkomt verkleint.

Kelly Oude Veldhuis van Indeed: "We maken uit het onderzoek op dat werkgevers vooral geen salarisinformatie communiceren in vacatureteksten omdat ze bang zijn dat ze hierdoor sollicitanten verliezen. Ook vinden sommige werkgevers dat sollicitanten intrinsiek gemotiveerd moeten zijn door de inhoud van de functie, en willen daarom salaris minder belangrijk maken in het totaalpakket." Oude Veldhuis benadrukt dat het open communiceren over salaris juist wél bijdraagt aan de aanwas van geschikte sollicitanten. "Wij zien in onze data dat partijen die salarisinformatie publiceren in vacatures, sneller een geschikte kandidaat hebben gevonden. Werkgevers ontvangen 45 procent meer sollicitaties op een vacature die wel salarisinformatie bevat. Dus open communiceren over salaris is een enorme win/win voor de werkgever en de toekomstige werknemer."



Speel open kaart over salaris

Indeed roept werkgevers op tot meer openheid over salaris in vacatureteksten. Om werkgevers en sollicitanten te helpen open kaart te spelen over salaris introduceert de vacaturesite het ‘Loonkloof Kwartet’. Werkgevers leren door het kwartetspel meer over de loonkloof, maar ook welke vragen zij kunnen verwachten over salaris en waarom transparantie hierover belangrijk is. Het kwartetspel helpt werknemers en sollicitanten op hun beurt om zich goed voor te bereiden op gesprekken over salaris. Indeed verspreidt het spel vanaf 14 november door het hele land op verschillende openbare locaties, zoals hogescholen. Werkgevers met interesse in het Loonkloof Kwartet stuurt Indeed een gratis spel op.