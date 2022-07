 Developers krijgen salarisaanbod dat 4,2 procent boven hun verwachting ligt

Salarissen zijn afhankelijk van stad en bedrijfsgrootte - Het zijn nog steeds gouden tijden voor developers. Uit het Salary Report van Honeypot, Europa’s grootste tech-gerichte banenplatform, blijkt dat de salarissen van developers in Nederland stijgen. Het salarisaanbod dat developers krijgen via Honeypot, ligt 4,2 procent boven hun verwachting. Daarnaast blijkt dat Nederlands sprekende talenten, de grootste kans hebben op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en een baan.



Uit onderzoek van Honeypot blijkt dat niet alleen de salarissen voor developers in een jaar tijd gestegen zijn, maar ook de verwachting. Een developer wilde in 2021 iets meer dan €57.000 per jaar verdienen. In 2022 is dat bijna €60.000. Bedrijven voldoen in 2022 aan deze verwachting. In 2021 kregen developers gemiddeld bijna €59.000 aangeboden, terwijl in 2022 het gemiddelde aanbod rond de €62.000 ligt. Dat is een stijging van bijna 6 procent. Volgens het CBS waren de Nederlandse cao-lonen in het eerste kwartaal van 2022 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dit betekent dat salarissen van developers nog steeds sneller groeien dan de gemiddelde salarissen.

"Naast de stijgende salarissen, is er nog meer goed nieuws voor developers: de tijdelijke vacaturestop door de Corona-pandemie lijkt nu voor hen voorbij.. Vergeleken met 2020, werden er in 2021 54 procent meer software developers aangenomen. Deze positieve trend zien we - ondanks de huidige onzekere wereldwijde en economische situatie - ook terug in de gegevens over 2022," zegt Lauren Jeffrey, Honeypot Country Manager Nederland

Een duik in de cijfers van voorgaande jaren leert ons dat het gemiddelde salaris voor developers sinds 2016 (de oprichting van Honeypot), gestegen is met meer dan 25 procent. Deze stijging is te verklaren door de groeiende vraag naar developers en de bereidheid van bedrijven om daarvoor te betalen.

In 2022 lijkt het erop dat de niet-moedertaal sprekende developers in Nederland de beste salarissen krijgen. Hun loon is in 2022 gemiddeld €66.000, een stijging van tien procent ten opzichte van een jaar eerder. Een belangrijke kanttekening is dat niet-moedertaalsprekende talenten meestal aanbiedingen krijgen wanneer ze al veel werkervaring hebben of over zeer specifieke vaardigheden beschikken. Internationale talenten woonachtig in Nederland zijn dan interessant voor Nederlandse bedrijven, omdat er geen sprake meer is van een visumaanvraag en een verhuisproces. Daardoor kunnen bedrijven de talenten sneller aannemen.



Reële bedreiging

Jeffrey verklaart: "Het grote tekort aan developers is een reële bedreiging. Omdat er geen andere manier is om dit probleem te omzeilen, gaan bedrijven op zoek naar internationaal techtalent. Uit onze gegevens blijkt dat veel bedrijven internationaal talent eerder overwegen aan te nemen wanneer ze zeer gespecialiseerd zijn of een bovengemiddelde werkervaring hebben. (Dit zorgt dan ook voor een hoger salaris gemiddelde voor niet-moedertaalsprekende developers.")

Nederlandse en Nederlandstalige developers kregen 58 procent van alle sollicitatie-uitnodigen. Dat maakt lokale developers de meest gevraagde talenten. Opvallend is wel dat dit cijfer dalend is. In 2021 ging maar liefst 70 procent van de uitnodigen naar deze groep. Deze verschuiving is te verklaren door het wereldwijd tekort aan geschoold techtalent. Bedrijven zijn daarom genoodzaakt om op zoek te gaan naar buitenlands talent en concurreren met Internationale bedrijven. Uit gegevens blijkt dat in Nederland wonende niet-moedertaal sprekende developers in 2022 iets minder dan 33 procent van alle sollicitatie-uitnodigen kregen.



Salarissen zijn afhankelijk van stad en bedrijfsgrootte

Bedrijven die meer dan 250 werknemers hebben, betalen gemiddeld een jaarsalaris van €68.000 aan hun developer. Dit is ruim €10.000 meer dan bij de kleinste bedrijven, waar maximaal negen werknemers werken.

Een hoger salaris kan uiteraard een motivatie voor developers zijn om aan de slag te gaan bij grote bedrijven, maar volgens developers is er meer in het leven dan een hoog salaris. Zo vinden developers de balans tussen werk en privé en de teamcultuur ook belangrijk. Honeypot ziet regelmatig dat kleine bedrijven en startups hierop inspelen en daardoor onder de streep toch aantrekkelijker zijn voor developers.

Niet alleen werkervaring en de bedrijfsgrootte verklaren een hoger salaris, ook de demografische locatie in Nederland speelt een rol. Wanneer een developer veel ervaring heeft, kan het lonen om naar de hoofdstad te verhuizen. Een developer met ruim acht jaar ervaring kan in Amsterdam €10.000 per jaar meer verdienen dan in Den Haag.



Invloed van specialisaties en werkervaring op salaris

Zowel specialisaties als ervaring zijn belangrijk factoren voor de salarisbepaling. Zo mag een beginnende frontend-developer rond de €40.000 verwachten, terwijl backend-developers de lat hoger leggen met €43.000.

Naast functietype, is ook werkervaring belangrijk. Een frontend-developer met zes tot acht jaar ervaring verdient ongeveer €65.000, terwijl een backend-developers van hetzelfde niveau gemiddeld iets meer dan €63.000 verdient.



De populairste scripttaal in Nederland

De meeste developers noemden in 2022 JavaScript, React en TypeScript als hun favoriete scripttaal. 2,6 procent tot 3,4 procent van de developers koos CSS, SQL en Python als specialiteit. Lauren Jeffrey legt uit: "De scripttaal JavaScript dankt zijn populariteit waarschijnlijk aan zijn veelzijdigheid in de frontend. JavaScript kan ook samen met Node.js worden gebruikt om aan de backend te werken. Daarnaast is er een breed scala aan frameworks en bibliotheken voor JavaScript (zoals React), die developers helpen bij het maken van complexe applicaties. Het is dus geen wonder dat JavaScript en React tot de meest gewilde behoren."