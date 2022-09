 Eén op de drie tevreden werknemers overweegt andere baan

Werkgevers weten onvoldoende wat er speelt onder personeel - Ondernemers geven zichzelf een hoog rapportcijfer (gemiddeld een 8) als het gaat om goed werkgeverschap*. Ook werknemers beoordelen hun werkgever goed: ruim 67 procent geeft hun werkgever een rapportcijfer van 8 of hoger. Toch kunnen werkgevers er niet vanuit gaan dat tevreden medewerkers ook loyale medewerkers zijn: maar liefst een op de drie staat op dit moment open voor een nieuwe baan, waarbij salaris de belangrijkste reden voor vertrek is.



Als werkgevers niet voldoende vinger aan de pols houden bij hun medewerkers ligt vertrek al snel op de loer, voorspelt Please naar aanleiding van de resultaten uit hun MKB Werkgeversmonitor, een onderzoek uitgevoerd onder 306 MKB-werkgevers.

Ruim 42 procent van de tevreden werknemers geeft aan bij aanbod van een beter salaris van baan te willen wisselen. Opvallend is dat nog geen achttien procent van de tevreden werknemers blij is met het salaris. Ook secundaire arbeidsvoorwaarden (15,5 procent) zijn een belangrijke reden voor vertrek. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat vooral andere factoren dan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden bepalen of een werknemer tevreden is met zijn of haar baan. Denk aan flexibele werktijden, leuke collega’s en inhoudelijk interessant werk.



Concurreren op salaris

Charlotte Bastiaans, Business Manager bij Please, partner in personeelszaken voor het MKB: "De resultaten van het onderzoek laten zien dat een aantrekkelijk salaris in eerste instantie belangrijk is voor werknemers, maar dat het uiteindelijk niet doorslaggevend is als het gaat om tevredenheid. Concurreren op salaris alleen mag dan aantrekkelijk zijn in deze krappe arbeidsmarkt, maar raden we sterk af omdat je zo een onhoudbare situatie in de hand werkt."



Onrust bij personeel

"We zien dat werknemers worden weggekocht bij concurrenten, de hoogste salarissen krijgen en de mooiste plaatjes worden gepresenteerd, met als risico dat nieuw personeel eigenlijk niet binnen het team past of toch niet over de juiste ervaring beschikt. Met als gevolg dat er onrust ontstaat omdat het bestaande personeel vergeten wordt, extra druk op inwerken voelt, ontevreden is of weggaat omdat ze voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan het nieuwe personeel," aldus Bastiaans.



Luisteren en communiceren verbeterpunt veel werkgevers

Werknemers geven dan ook aan het belangrijk te vinden dat werkgevers aandacht hebben voor het personeel, goed communiceren en luisteren. Van alle werknemers die hun werkgever een onvoldoende geven, noemt 61 procent communicatie als verbeterpunt. Van de werkgevers die rapportcijfer 6 of 7 krijgen, moet 40 procent beter communiceren. En juist op dit vlak laten werkgevers steken vallen, ziet Please.



Besteed tijd mét personeel in plaats van aan personeel

In een krappe arbeidsmarkt is het als werkgever dus verstandiger om ook te focussen op communicatie, vindt Bastiaans. "Ondernemers moeten zich meer richten op de ‘zachte’ kant van het werkgeverschap: aandacht geven, communiceren en luisteren. Dat is vaak nieuw en soms zelfs lastig voor ondernemers, want dat vraagt tijd, energie en soms ook om nieuwe vaardigheden. Tegelijkertijd levert het juist veel op. Als je meer tijd met je mensen doorbrengt weet je wat er speelt en wat zij belangrijk vinden Zo kom je niet voor verrassingen te staan en onderscheid je je als werkgever positief van concurrenten. Dat hoef je als ondernemer niet alleen te doen, veel werkgevers schakelen hiervoor bijvoorbeeld onze hulp in."



Selectief aannemen: ook in een krappe markt

Ondernemers gaan ver in het aantrekken van nieuw personeel en concurreren momenteel vooral op salaris. Een groot risico, want kantelt de markt, dan zitten werkgevers straks met te dure mensen voor het werk dat ze doen. Please adviseert dan ook in een krappe arbeidsmarkt selectief aan te nemen en vooral het bestaande personeel niet te vergeten. "Met aandacht voor de harde én zachte kant van werkgeverschap. Richt je op het aannemen van een loyale vaste kern en vul waar dat kan aan met een goede flexibele schil," besluit Bastiaans.