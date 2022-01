 Vier op de tien eisen flexibel werken als arbeidsvoorwaarde

Focus werkgevers moet tijdens war on talent op nieuwe werkopvatting - De wereld van werk evolueert. Bedrijven doen hun uiterste best om het juiste talent binnen te halen en te houden, tegelijkertijd nemen professionals niet langer genoegen met alleen een goed salaris om bij hun werkgever te blijven of om een nieuwe baan aan te nemen.



Nieuw onderzoek van LinkedIn toont aan dat 44 procent van de professionals niet langer zou werken voor een werkgever die geen flexibel werken aanbiedt. Ook is een betere werk/privé-balans voor bijna een kwart (24 procent) van degenen die hun huidige baan willen verlaten de voornaamste reden om elders werk te zoeken.

Het onderzoek van LinkedIn laat zien dat maar liefst 89 procent van de Nederlanders zelfverzekerd is over hun professionele capaciteiten. Dat zelfvertrouwen zorgt er wellicht voor dat meer dan de helft (58 procent) van de Nederlandse beroepsbevolking overweegt om dit jaar van baan te veranderen. De meest belangrijke factor om te solliciteren op een vacature is nog steeds het salaris (61 procent), maar meer dan een derde (35 procent) zegt dat de mogelijkheid om flexibel te werken een andere, doorslaggevende factor is.

De pandemie lijkt ook een shift te hebben veroorzaakt in prioriteiten. Zo geeft meer dan een derde (35 procent) van de werknemers aan op zoek te zijn naar een betere balans tussen werk en privé en nog eens 30 procent zegt dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat werk minder belangrijk is geworden in hun dagelijks leven.



Talent Trends rapport 2022

Om bedrijven te helpen aanpassen naar deze veranderende werkopvatting publiceert LinkedIn het Global Talent Trends rapport 2022. Aan de hand van gesprekken met HR-directors van over de hele wereld en verzamelde data van het platform wordt in het rapport een beeld geschetst van hoe bedrijven mee kunnen groeien en hun bedrijfscultuur kunnen veranderen. Drie hoofdthema’s staan daarbij centraal: flexibiliteit, welzijn en de verschuiving van bedrijfswaarden en employer branding.

Arno Nienhuis, Director Benelux van LinkedIn: "De professional anno 2022 is op zoek naar meer flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé. Ze willen werken bij organisaties die niet alleen goede primaire voorwaarden bieden, maar juist ook het fysieke en mentale welzijn van hun mensen voorop stellen. Daar komt bij dat zij zich lijken te gaan bewegen op onze krappe arbeidsmarkt, want meer dan de helft overweegt dit jaar om een nieuwe baan te zoeken. Voor bedrijven betekent dit dat zij in de strijd om talent focus moeten houden op het binden én het behouden van medewerkers. Daarbij zullen ze tegemoet moeten komen aan deze vernieuwde visie op werk, door de bedrijfscultuur daarop in te richten en rekening te houden met de factoren die de werknemer van nu écht belangrijk vindt."