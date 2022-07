Werknemers willen niet terug naar kantoor, en nu? Hybride werken betekent meer diversiteit en inclusiviteit - 43 procent van de werknemers zegt ander werk te gaan zoeken als ze volledig op kantoor moeten werken. En maar liefst 65 procent van de werknemers in de IT sector zegt dat het al dan niet flexibel kunnen werken van invloed zal zijn op het aanhouden van de huidige baan. Dit zijn slechts enkele uitkomsten uit een wereldwijd onderzoek van Gartner.



"Hybride werken heeft de voorkeur van zowel werknemers als werkgevers. Die laatste zoeken nu naar toekomstbestendige oplossingen," zegt Michiel Meyer van Workwize, een platform dat werkgevers overal ter wereld thuiswerkplekken laat inrichten en ophalen voor werknemers.

Geen files meer, een betere werk/privé-balans en meer arbeidsmogelijkheden. De coronapandemie heeft de voordelen van thuiswerken op grote schaal aan het licht gebracht. Wanneer vereist wordt om volledig op kantoor te werken, zegt 43 procent van de werknemers en 47 procent van de kenniswerkers ander werk te gaan zoeken1. Zij geven de voorkeur aan een hybride vorm van werken, waarbij locatie en soms tijden zelf kunnen worden bepaald. Ondertussen maken werkgevers zich zorgen over de productiviteit en de bedrijfscultuur. Ze zoeken naar manieren om hybride werken voor iedereen optimaal te ondersteunen om zo huidige werknemers te behouden en nieuw talent aan te trekken.



Hybride werken resulteert in efficiënte werknemers

In de afgelopen twee jaar zijn we anders naar werk gaan kijken: 65 procent van de werknemers geeft aan door de pandemie na te denken over de plaats die werk in het leven zou moeten innemen. Maar liefst 75 procent van de kenniswerkers zegt dat hun verwachtingen van flexibel werken zijn toegenomen2.

Ook bedrijven kunnen een voordeel halen uit hybride werken. Het onderzoek van Gartner laat zien dat een op de mens gerichte werkvorm met de focus op de werknemer - met flexibele werkomstandigheden, gefaciliteerde samenwerkingsmogelijkheden en empathisch management - de prestaties van werknemers met maar liefst 54 procent kan verbeteren. Bovendien blijkt 55 procent van de werknemers ‘high performers’ wanneer ze verregaande flexibiliteit krijgen over waar, wanneer en met wie ze werken, tegenover 36 procent van degenen die van 9 tot 5 op kantoor werken.

"Er is geen one-size-fits-all. Iedere werknemer heeft verschillende behoeftes en presteert beter onder andere omstandigheden. Het is noodzaak dat het beleid voor hybride werken ook zo wordt ingestoken en dat daar ook duidelijke communicatie over is," zegt Meyer.



Hybride werken zorgt voor diversiteit en inclusie

Organisaties die de transitie naar een hybride werkomgeving effectief managen en duurzame initiatieven ontplooien, kunnen volgens Gartner inclusie met 24 procent stimuleren3. Het onderzoek stelt: "In plaats van iedereen gelijke ervaringen te bieden, moeten leiders en managers in hun teams ervoor zorgen dat alle werknemers gelijke kansen hebben om deel te nemen. Managers moeten leren flexibiliteit te faciliteren en deze voorwaarden aan te passen aan de lokale context"4. Daarom is het verplicht op kantoor werken bij voorbaat al een barrière voor diversiteit en inclusie.

Heeft hybride werken dan geen negatieve invloed op saamhorigheid en de bedrijfscultuur? Volgens Gartner niet: het onderzoek toont aan dat werknemers die op afstand of hybride werken een hogere tevredenheid over de cultuur rapporteren dan werknemers die volledig op kantoor werken.

"Meer dan 75 procent van de Nederlanders werkt het liefst meer dan twee dagen vanuit huis. Dat blijkt uit ons eigen onderzoek5, dat wij tijdens de coronapandemie uitvoerden. Tegelijkertijd wist bijna 90 procent van de bedrijven niet hoe ze hun werknemers van de juiste benodigdheden moeten voorzien om goed hybride te kunnen laten werken," zegt Meyer. "Het faciliteren van hybride werken zorgt ervoor dat organisaties niet meer aan een locatie zijn verbonden bij het aannemen van werknemers. Daardoor worden teams meer divers en kan talent aangetrokken worden waar eerder geen toegang tot was."

