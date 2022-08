 Citrix onderzoek toont verdeeldheid over werken op kantoor

Veel werknemers hebben de positieve impact van flexibel werk ervaren - Volgens een wereldwijd OnePoll-onderzoek in opdracht van Citrix Systems, Inc. zijn werknemers verdeeld over waar ze willen werken. Hoewel de meerderheid van de werknemers de voorkeur geeft aan de voordelen van hybride werk, twijfelde een aanzienlijk aantal respondenten geen seconde om weer fulltime op kantoor te gaan werken. Van alle respondenten werkt 58 procent een tot vier dagen op kantoor, terwijl 21 procent fulltime is teruggekeerd.



"Veel werknemers hebben de positieve impact van flexibel werk ervaren, zoals verbeterde productiviteit, werk-privébalans en mentale gezondheid," zegt Traci Palmer, Vice President of People and Organization Capability bij Citrix. "En ze vragen werkgevers om dit te omarmen en te investeren in tools en processen die hen in staat stellen om te werken wanneer, waar en hoe zij het best werken."

Maar elke werknemer is anders en bedrijven moeten rekening houden met uiteenlopende behoeften als ze in deze krappe arbeidsmarkt toptalent willen aantrekken en behouden. Zo geeft 27 procent van de respondenten die (gedeeltelijk) thuiswerken aan thuis productiever te zijn, terwijl van de fulltime kantoorliefhebbers 44 procent dit aangeeft. En terwijl 34 procent van de thuiswerkers zijn werk-privébalans beter op orde heeft, stelt 37 procent van de kantoorwerkers juist de betere scheiding tussen werk en privéleven op prijs. Door beide opties mogelijk te maken, kunnen werkgevers dus de productiviteit én mentale gezondheid van het gehele personeelsbestand versterken.



Vijf redenen om thuis te werken

De vijf belangrijkste redenen die respondenten opgaven om in ieder geval gedeeltelijk thuis te werken:

Ik houd van de flexibiliteit om vanuit huis te werken - 54 procent

Wanneer ik thuiswerk, heb ik mijn privé-verantwoordelijkheden beter in de hand - 34 procent

Mijn woon-werkverkeer kost te veel tijd en geld / op afstand werken bespaart tijd en kosten van woon-werkverkeer - 32 procent

Ik ben minder productief op kantoor / voel me productiever terwijl ik thuis werk - 27 procent

Ik heb nog steeds virtuele vergaderingen - 27 procent

Vijf redenen om op kantoor te werken

De vijf belangrijkste redenen die respondenten opgaven om fulltime op kantoor te werken:

Ik voel me productiever en meer betrokken op kantoor - 44 procent

Mijn collega's zijn er - 42 procent

Ik mis het persoonlijk samenwerken met collega's - 37 procent

Werken op kantoor zorgt voor een scheiding tussen werk en privéleven - 37 procent

Ik geniet van het gezelschap in mijn kantooromgeving - 31 procent "Hybride werk is het fundament van de toekomst van werk. Bedrijven die dit erkennen en ondersteunen, kunnen het flexibele, wendbare en mondige personeelsbestand opbouwen dat nodig is om toekomstbestendig te innoveren en groeien," aldus Palmer.



