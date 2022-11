Beginners op de arbeidsmarkt benutten luxepositie

Meerderheid onderhandelt harder over arbeidsvoorwaarden - 56 procent van de starters denkt de banen voor het uitkiezen te hebben in de huidige krappe arbeidsmarkt. Vanuit die luxepositie durven zij harder te onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. Ook maakt een kwart van de starters zich minder zorgen om fouten te maken en wisselt de meerderheid nu sneller van baan als hen iets niet bevalt.



Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 650 Nederlandse starters tot 30 jaar oud, uitgevoerd in opdracht van Indeed, in Nederland en wereldwijd de grootste vacaturesite.

"Starters weten dat zij gewild zijn. Werkgevers moeten flink hun best doen bij sollicitanten in plaats van andersom. Dit maakt dat startende werknemers zich ontspannen en zelfverzekerd voelen op de arbeidsmarkt." aldus Kelly Oude Veldhuis van Indeed.



Jongeren maken zich geen zorgen

Van de Nederlanders tot en met dertig jaar die recentelijk afgestudeerd en op zoek naar een baan zijn, zegt 56 procent dat zij zich niet veel zorgen maken over hun kansen op het vinden van een goede baan. Net zo’n groot percentage meent de banen voor het uitkiezen te hebben. Een mogelijke reden hiervoor is dat ruim de helft van de starters (54 procent) denkt dat door de huidige krapte op de arbeidsmarkt mensen met minder kwaliteit dan vereist worden aangenomen.

Naast de situatie op de arbeidsmarkt is ook de economische onrust van nu geen reden tot zorg onder starters. 42 procent van de ondervraagden zegt niet het idee te hebben dat de economische onrust van nu hun carrière schade kan aanbrengen.



Luxepositie benutten

Starters van nu willen een goed salaris en goede primaire en secundaire arbeidswaarden. En ze hebben ook de positie om daar kritisch in te zijn. Een meerderheid van 57 procent geeft aan dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt dat zij hard(er) durven te onderhandelen over hun salaris, en 53 procent over hun secundaire arbeidsvoorwaarden.

Eenmaal in een baan, maakt 25 procent van de ondervraagden zich minder zorgen om fouten te maken dan zij normaal zouden doen. De huidige situatie op de arbeidsmarkt maakt daarnaast dat 58 procent van de respondenten sneller van baan zegt te wisselen als hen iets niet bevalt. Oude Veldhuis: "Van de jongere generaties was al wel bekend dat zij sneller van baan wisselen dan de generaties boven hen. Dit ging echter vaak over periodes van een paar jaar, vanuit een behoefte naar vernieuwing. Nu is het zo dat starters er vrijwel gelijk naar handelen als zij het niet naar hun zin hebben. Dat lijkt echt te komen door deze nieuwe luxe positie die zij zichzelf kunnen permitteren".