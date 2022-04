 Dit zijn de 25 beste bedrijven waar je kunt bouwen aan je carrière

LinkedIn Top Companies lijst toont hoogvliegers op het gebied van carrièreontwikkeling - Met de Top Companies lijst van 2022 zet de LinkedIn-redactie jaarlijks 25 bedrijven in de schijnwerpers waar starters en professionals hun carrière optimaal kunnen ontwikkelen. De lijst laat een diversiteit aan sectoren zien, met als uitschieter bedrijven in de financiële dienstverlening. De Nederlandse banken Rabobank, ABN Amro en ING beslaan de top drie van de Top Companies lijst van 2022.



De lijst is samengesteld op basis van unieke LinkedIn-data van de acht miljoen Nederlandse leden tussen januari en december 2021. Verschillende pijlers zijn daarbij onderzocht. Elke pijler draagt bij aan carrièresucces, zoals de mogelijkheid om hogerop te komen binnen het bedrijf, het leren van nieuwe vaardigheden en de bedrijfsstabiliteit. Daarbij wordt er gekeken naar het verloop van het afgelopen jaar en het percentage werknemers dat tenminste drie jaar bij het bedrijf blijft. Ook de affiniteit en interactie die professionals hebben met het bedrijf op het platform wordt gemeten, evenals externe carrièrekansen, genderdiversiteit en opleidingsachtergrond.



Op basis van bovenstaande presenteert de LinkedIn-redactie de 25 Top Companies.



Bedrijf Sector

1. Rabobank Bankwezen

2. ABN AMRO Bank Bankwezen

3. ING Bankwezen

4. ASML Hightech

5. Philips Gezondheidszorg

6. TNO Wetenschap

7. Unilever FMCG

8. Atos IT

9. Capgemini IT

10. Nike Groot -en detailhandel

11. Shell Olie en energie

12. The Kraft Heinz Company Voedsel en dranken

13. Koninklijke DSM Biotechnologie

14. Royal Haskoning DH Civiele techniek

15. Deltares Onderzoek en wetenschap

16. NN Group Financiële dienstverlening

17. ProRail Transport, vrachtvervoer en spoorwegen

18. Volkswagen AG Auto-industrie

19. Tata Consultancy Service IT

20. IBM IT

21. Siemens Industriële automatisering

22. Arcadis Civiele techniek

23. CGI IT

24. Aegon Financiële dienstverlening

25. Conclusion IT



De diversiteit van sectoren in de lijst laat zien dat bedrijven meer dan ooit inspelen op de manier waarop wij nu en in de toekomst willen werken en zichzelf daarmee future-proof maken.



Naslagwerk voor je carrière

LinkedIn-redacteur Arnoud van der Struijk: "In deze krappe arbeidsmarkt moeten bedrijven goed nadenken over hoe ze talent aantrekken en behouden, en tegelijkertijd hebben werknemers werk ‘voor het uitkiezen’. We hopen dat de lijst met Top Companies als naslagwerk dient voor professionals in elke fase van hun carrière. Of je nu starter bent, weer gaat werken na er tussenuit te zijn geweest, of wil investeren in een nieuwe loopbaan of het leren van nieuwe vaardigheden: bij ieder bedrijf kun je zien naar welke skills ze op zoek zijn, welke vacatures openstaan (ook remote) en of er mensen werken die je misschien al kent."