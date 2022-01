 De top tien snelst stijgende functies voor afgestudeerden

Fintech vacature ‘Graduate Trader’ voert de lijst aan - LinkedIn publiceert de top tien van vacatures die het afgelopen jaar het vaakst werden bekeken op het platform. Opvallend: de lijst bestaat volledig uit functies binnen de ICT en (fin)tech, aangevoerd door een startersfunctie als market trader bij het Amsterdamse bedrijf Flow Traders.



Al lange tijd liggen de banen voor professionals in de tech- en ICT-sector voor het oprapen. Dat vertaalt zich door naar vacatures die in 2021 het meest werden bekeken. De functie van graduate trader voert de top tien aan: een functie voor pas afgestudeerden die een baan ambiëren als digitaal handelaar in financiële instrumenten.

De digitale financiële markt is, mede door de pandemie, in een stroomversnelling terecht gekomen. Dat blijkt ook uit de bedrijven die de meest bekeken vacatures aanboden het afgelopen jaar: maar liefst zes van de tien functies werden aangeboden door werkgevers binnen het fintech domein. Flow Traders en Optiver zijn beide online market makers, Ayden biedt een financieel platform aan dat betalingen uit verschillende verkoopkanalen kan accepteren (digitaal, mobiel en in de winkel).

Bekijk hieronder de volledige top tien meest bekeken vacatures:



Functie

1. Graduate Trader

2. Graduate Software Engineer

3. Business analist

4. Ondersteunende Robotics Engineer

5. Data analist

6. Java Software Engineer

7. Software Engineer

8. Ondersteunende Technical Engineer

9. Ondersteunende Technical Engineer

10. AML analist



Bedrijf

Flow Traders

Optiver

Picnic Technologies

Locus Robotics

Adyen

Adyen

Ahold Delhaize

Adyen

Miro

Adyen