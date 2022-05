 Starters op de arbeidsmarkt opgelet: hier liggen je kansen

medische wereld, kapitaalmarkten en de horeca bieden starters meeste kansen - Over de hele breedte van de arbeidsmarkt zijn er tekorten en de krapte op de markt breekt record na record. LinkedIn onderzocht met behulp van data van het platform waar momenteel de meeste kansen liggen voor starters in het bijzonder, wat resulteert in een top tien van industrieën en functies waar de vraag naar starters het grootst is.



Wat opvalt is dat de huidige situatie op de arbeidsmarkt en de kansen voor starters een duidelijke nasleep laten zien van de coronapandemie, daarnaast blijft de vraag naar banen op afstand en de behoefte aan flexibiliteit nog altijd groeien, met name bij de jongere generatie.



Medische wereld, kapitaalmarkten en de horeca

De top tien van sectoren waar het aantal aangeworven mensen in startersfuncties het grootst is ten opzichte van vorig jaar, wordt gedomineerd door de medische wereld, kapitaalmarkten en de horeca. De invloed van de pandemie is hierin nog duidelijk zichtbaar: sectoren die lang stil hebben gelegen en harde klappen hebben gekregen zoals de evenementensector, luchtvaart of horeca zijn weer operationeel en moeten een tekort aan mensen opvullen. Deze sectoren zijn vooral op zoek naar koks, bedienend personeel, steward(e)s(sen) en projectmanagers. Door de huidige situatie op de markt is een sector zoals werving en selectie ook enorm gegroeid.

Verder blijft er veel vraag naar software ontwikkelaars, met name op het gebied van back-end-development en full stack engineering. Uit data van LinkedIn blijkt dat de snelst groeiende startersfunctie in Nederland t.o.v. een jaar eerder zijn: Operationeel specialist (+152,2 procent), Back-end ontwikkelaar (+116,2 procent), Sales medewerker (+84,9 procent), Juridisch medewerker (+65,5 procent) en Receptionist (+51,9 procent).



Remote werken blijft toenemen

Door de coronapandemie hebben werknemers zich moeten aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’ waardoor remote werken eerder regel dan uitzondering werd. Het aandeel sollicitaties voor banen op afstand blijft ook post-pandemie stijgen. Opvallend is dat het aandeel bij de doelgroep onder de 20 jaar (Gen Z) het grootst is in vergelijking tot andere generaties.



Flexibiliteit blijft key

Deze generatie, Gen Z, hecht daarnaast veel waarde aan flexibiliteit op het werk. Uit onderzoek dat LinkedIn in januari heeft uitgevoerd, blijkt dat Gen Z (66 procent) de generatie is die het meest waarschijnlijk een baan heeft verlaten - of overweegt te verlaten - omdat hun werkgever geen haalbaar flexibel werkbeleid aanbood (vergeleken met 62 procent van de Millennials, 44 procent van Gen X)