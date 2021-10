 Kwart startersvacatures vraagt meer dan drie jaar werkervaring

Starter moet het liefst vijf jaar ervaring hebben - Bij ruim een kwart van alle startersvacatures op mbo- hbo- of wo-niveau wordt om meer dan drie jaar werkervaring gevraagd. Dit en meer blijkt uit onderzoek van CVster.nl naar startersvacatures, waarvoor 7.812 vacatureteksten werden geanalyseerd.



Ruim één op de drie startersvacatures is meer geschikt voor beginners op de arbeidsmarkt, daarbij is weinig tot geen werkervaring nodig (bijvoorbeeld enkel een relevante stage). In andere vacatures loopt het gevraagde aantal jaren werkervaring op tot twee jaar en in enkele gevallen wordt zelfs meer dan vijf jaar werkervaring gevraagd.

Naast gevraagde werkervaring wordt in iets meer dan een kwart van alle startersvacatures een indicatie gegeven van het maandsalaris (26,9 procent). Bij de vacatures met salarisindicatie kan een gemiddelde afgestudeerde rekenen op een bruto startsalaris van zo’n € 2.300.



Meeste startersvacatures in de zorg

Niet in iedere sector zijn evenveel startersfuncties beschikbaar. Met name in de zorg zijn er voor starters relatief veel vacatures beschikbaar. Daarna kunnen de meeste starters aan de slag in de sector Business en Finance. Ook in de IT zijn er voor beginners op de arbeidsmarkt relatief veel kansen.



Samenwerken meest gevraagde vaardigheid starters

Om een geschikte kandidaat voor een functie te vinden, worden in vacatureteksten gewenste vaardigheden benoemd. De belangrijkste vaardigheid waarover een starter volgens vacatureteksten dient te beschikken, is kunnen samenwerken. De top vijf vaardigheden ziet er als volgt uit:

Samenwerken Klantgericht Verantwoordelijk Leergierig Taalvaardig