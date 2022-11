 80 procent van Nederlandse ontwikkelaars heeft moeite met een goede werk-privébalans

Nieuwe studie van OutSystems onthult trends in ontwikkelaarstevredenheid - OutSystems heeft een nieuw rapport uitgebracht over ontwikkelaarstevredenheid. Uit dit rapport blijkt dat maar liefst tachtig procent van de Nederlandse ontwikkelaars aangeeft geen gezond evenwicht tussen werk- en privéleven te ervaren. Dit is een aanzienlijk groot verschil ten opzichte van 50 procent van de ontwikkelaars wereldwijd en 63 procent in de EMEA-regio.



Het rapport is gebaseerd op gegevens van 860 wereldwijde ontwikkelaars, waaronder zestig Nederlandse ontwikkelaars, met verschillende achtergronden om trends vast te stellen met betrekking tot tevredenheid en behoud van ontwikkelaars.



Nederlandse ontwikkelaars houden van hun baan

De bevindingen in het rapport bieden IT-teams en C-level executives nieuwe inzichten. Onder andere om getalenteerde ontwikkelaars te behouden en mogelijkheden om nieuw talent aan te trekken. Zeker nu de concurrentie toeneemt en het tekort aan ontwikkelaars nijpend is. Over het algemeen zijn de ontwikkelaars erg tevreden met hun baan. Zo zegt bijna driekwart (73 procent) van de Nederlandse ontwikkelaars van hun baan te houden en 64 procent als we kijken naar de ontwikkelaars wereldwijd. Dat de Nederlandse ontwikkelaars op hun plek zitten wordt door het onderzoek bevestigd. Twee op de drie (67 procent) verwacht over een jaar nog bij hun huidige werkgever te werken. Dit percentage ligt wereldwijd een stuk lager met 48 procent.

Een mogelijke factor is dat er nu veel mogelijkheden zijn om een betere positie te krijgen. De helft (49 procent) van de Nederlandse ontwikkelaars laat weten dat deze kansen volop aanwezig zijn, tegenover 42 procent van de ontwikkelaars wereldwijd. 31 procent van alle respondenten overweegt serieus om nu van baan te veranderen. Dat percentage ligt bij Nederlandse ontwikkelaars slechts op 21. Toch is er een twijfel: 49 procent van de Nederlandse ontwikkelaars geeft aan dat connecties die onlangs gewisseld zijn van baan, deze banen niet altijd beter vinden.



Ontwikkelingstechnieken zijn belangrijk

Met de opkomst van low-code als gestroomlijnde ontwikkelingstechniek onderzoekt het rapport ontwikkelaars die low-code gebruiken als subset van de grotere ontwikkelaarsgemeenschap. De wereldwijde resultaten laten zien dat low-codegebruikers een grotere tevredenheid ervaren rond werkdruk, werktijd en groeimogelijkheden en minder last hebben van andere factoren die bijdragen aan een burn-out. Meer dan de helft van de low-code ontwikkelaars geeft aan zeer tevreden te zijn over zowel de teamproductiviteit (59 procent) als de kwaliteit van de tools waarover ze beschikken om hun werk af te maken (57 procent). Omgekeerd ervaart minder dan de helft van de gebruikers van traditionele code soortgelijke gevoelens over de teamproductiviteit (41 procent) en de tools (36 procent).

Meer dan zeven op de tien (71 procent) low-code ontwikkelaars zegt zich te kunnen houden aan de typische 40-urige werkweek, vergeleken met slechts 44 procent van de traditionele ontwikkelaars. Bovendien geeft 63 procent van de low-code ontwikkelaars aan tevreden te zijn met hun salaris en arbeidsvoorwaarden, vergeleken met 40 procent van de traditionele ontwikkelaars. Ook ontvangen low-code ontwikkelaars vaker een promotie; gemiddeld 3,5 keer bij hun huidige bedrijf, terwijl traditionele ontwikkelaars slechts twee keer promotie hebben gekregen.

"Met een wereldwijd tekort aan talent van meer dan een miljoen ontwikkelaars, zullen IT-leiders niet in staat zijn om de juiste profielen aan te nemen om de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij het bouwen van kwaliteitssoftware aan te gaan," zegt Tiago Azevedo, CIO bij OutSystems. "In plaats daarvan hebben ze technologieën nodig die de schaarse middelen optimaliseren, de werklast verlichten en de productiviteit opvoeren. IT-leiders die de voordelen van verschillende tools begrijpen, kunnen geavanceerde ontwikkelingstechnieken ondersteunen, inclusief specifieke coderingsvoorkeuren van ontwikkelaars. En tegelijkertijd de wrijving, het geploeter en de problemen met middelen verlichten die de motivatie en frustratie van ontwikkelaars voortdurend op de proef stellen."