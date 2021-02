 Talent. io onthult salarissen Europese softwareontwikkelaars

Back-end developers met meer dan zeven jaar ervaring best betaald - Het coronavirus heeft de arbeidsmarkt in 2020 op zijn kop gezet. Uit een nieuw onderzoek van talent.io over de salarissen van softwareontwikkelaars in Europa blijkt dat het gemiddelde salaris voor softwareontwikkelaars in Amsterdam ligt op 57.407 euro. Dit is na München (67.406 euro), Londen (66.000 euro) en Berlijn (64.267 euro) het hoogste gemiddelde salaris.



In het rapport zijn in totaal tien Europese steden meegenomen.

Wat voor salaris kunnen softwareontwikkelaars tegenwoordig verwachten? Wat is een marktconform salaris vanuit een werkgeversperspectief? Om deze vragen te beantwoorden heeft talent.io, het Europese talentwervingsplatform, meer dan honderdduizend salarisvoorstellen geanalyseerd. In het rapport worden salarissen en dagtarieven van zowel vaste werknemers als freelancers vergeleken, gerangschikt op ervaring en stad en gericht op vier functies: back-end developers, front-end developers, full stack developers en lead developers.



Bevindingen

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

Het gemiddelde salaris voor softwareontwikkelaars in Amsterdam is €57.407.

Amsterdam is de op een na slechtst betalende regio voor beginnende softwareontwikkelaars (€38.250). Ter vergelijking: in München ligt het mediane inkomen voor een softwareontwikkelaar met minder dan één jaar ervaring op €50.000.

voor beginnende softwareontwikkelaars (€38.250). Ter vergelijking: in München ligt het mediane inkomen voor een softwareontwikkelaar met minder dan één jaar ervaring op €50.000. Het mediane inkomen voor junior back-end developers in Amsterdam ligt op €50.000 en stijgt tot €65.000 voor senior developers (meer dan zeven jaar ervaring).

en stijgt tot (meer dan zeven jaar ervaring). Beginnende softwareontwikkelaars verdienen gemiddeld €750 meer in Parijs dan in Amsterdam (€39.000 tegenover €38.250).

(€39.000 tegenover €38.250). Meer ervaren softwareontwikkelaars (twee tot drie jaar ervaring) verdienen echter meer in Amsterdam dan in Parijs (€47.500 tegenover €45.000).

"Amsterdam is een interessante markt voor softwareontwikkelaars," zegt Nicolas Meunier, mede-oprichter van talent.io. "Uit ons onderzoek blijkt dat back-end developers met meer dan zeven jaar ervaring tot de bestbetaalde groep softwareontwikkelaars in Amsterdam behoren. In 2020 kregen zij gemiddeld 5.000 euro meer betaald dan front-end en full stack developers. Bovendien kregen zij gemiddeld zelfs duizend euro meer betaald dan lead developers. Na ons onderzoek over de stand van zaken op de tech recruitment-markt in mei 2020, biedt talent.io het tech-ecosysteem verdere ondersteuning door inzicht te bieden in de werving van softwareontwikkelaars in 2021."



Met dit onderzoek brengt talent.io de marktdynamiek, salarissen en vraag naar specifieke functies en technologieën in kaart. Het volledige rapport kan hier worden gedownload.