 Hoge verwachtingen voor cloud-native ontwikkeling vereisen snelle toename van kennis en ervaring

Met betrekking tot cloudadoptie, is er sprake van een kenniskloof - Ruim zeven op de tien (72 procent) IT-pioniers en -ontwikkelaars verwachten dat het merendeel van hun apps tegen 2023 wordt gemaakt met behulp van cloud-native ontwikkeling, al ontbreekt het bij de helft (47 procent) nog aan voldoende kennis hierover. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van OutSystems onder meer dan 500 IT-pioniers en -ontwikkelaars in verschillende sectoren naar de voordelen en uitdagingen van cloud-native ontwikkelingen.



Op basis van het onderzoek geeft het IT-pioniers rapport de huidige staat van de technologie aan in termen van de adoptie, uitdagingen en kansen. Met betrekking tot adoptie, is er dus sprake van een kenniskloof.



Cloud-architect als cruciale rol

Zowel cloud-native pioniers als achterblijvers zijn het erover eens dat hierbij de groei van het engineeringteam noodzakelijk is en tegelijkertijd een uitdaging. Respondenten geven aan dat de functie cloud-architect eruit springt als cruciale rol om in te vullen. Andere uitdagingen zijn volgens hen het selecteren van de juiste tools en platformen (52 procent) en de architectonische complexiteit (51 procent). De meerderheid (60 procent) zegt dat low-code platformen ‘zeer goede’ of ‘uitstekende’ tools zijn voor cloud-native implementatie. Zij zien low-code platformen als winnende partners in hun cloud-native trajecten. Meer dan zeven op de tien (72 procent) cloud-native pioniers werken al met low-code platformen.

"Als het goed wordt gedaan, opent cloud-native technologie nieuwe mogelijkheden voor applicatiesnelheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid," zegt Patrick Jean, CTO van OutSystems. "Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven niet genoeg weten over de uitdagingen van cloud-native en daarnaast niet het personeel hebben om het succesvol te implementeren. Het antwoord ligt in low-code tools die de weg vooruit kunnen versnellen en vereenvoudigen. Dit zal de manier waarop apps gebouwd en beheerd worden in de toekomst drastisch kunnen verbeteren."



Over het onderzoek

Bevindingen in "Cloud-Native Development: ready or not? What IT executives and developers say" zijn gebaseerd op een onderzoek onder 505 besluitvormers en ontwikkelaars op het gebied van IT, verspreid over ondernemingen, commerciële- en kleine bedrijven over de hele wereld. De online enquête, uitgevoerd in samenwerking met het onderzoekstechnologiebedrijf Lucid, werd in februari 2022 uitgevoerd in de Verenigde Staten, Europa, Australië, Latijns-Amerika, Canada en Singapore.



