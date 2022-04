 Softwareontwikkelaars in 2022: Retentie de grootste uitdaging

30 procent van de ontwikkelaars wil in het komende jaar van job veranderen - Nederland is een wereldspeler geworden binnen de tech industrie. De gecombineerde waarde van Nederlandse techbedrijven bereikte in 2021 een geschatte waarde van €300 miljard en financiering in Nederlandse startups was hoger dan ooit. Hoewel een recordaantal bedrijven softwareontwikkelaars werft, ligt het komende jaar de uitdaging in het behouden van deze ontwikkelaars.



30 procent zegt in de komende twaalf maanden van baan te willen veranderen. Dit blijkt uit het 2022 'State of the Software Developer Nation' jaarrapport dat is gepubliceerd door OfferZen.



Slecht management, salaris en evenwicht tussen werk en privéleven drijven ontslag aan

De top drie redenen waarom softwareontwikkelaars willen vertrekken zijn slecht management, een hoger salaris elders en een slechte balans tussen werk en privéleven. Nu de tech industrie een kansrijke arbeidsmarkt doormaakt, hebben ontwikkelaars dankzij de opkomst van remote werken bovendien de keuze uit lokale en wereldwijde jobmogelijkheden.

Het goede nieuws is dat 41 procent van de ontwikkelaars in Nederland van plan is om nog minstens twee jaar in hun huidige functie te blijven. De belangrijkste redenen waarom zij zouden vertrekken, kunnen ook proactief worden aangepakt door werkgevers die hun retentie willen versterken. Dit kan onder andere middels betere training voor managers en het bieden van betere salarissen en voordelen.



Hybride werken en groeimogelijkheden zijn de nieuwe norm

Volgens het rapport is de vraag naar remote werken in sneltempo veranderd van een mooie bijkomstigheid naar een basisvereiste. In Nederland werkt zo’n 90 procent van de softwareontwikkelaars inmiddels op afstand: 70,4 procent werkt hybride en 21,2 procent werkt volledig remote. Slechts 8,4 procent van de softwareontwikkelaars werkt nog in een traditionele kantooropstelling. Toch krijgen twee op de drie softwareontwikkelaars geen budget voor het inrichten van een thuiswerkplek en acht procent krijgt helemaal geen financiële voordelen binnen hun huidige functie. In de krappe arbeidsmarkt van vandaag kan het niet aanbieden van dergelijke voordelen leiden tot het mislopen van talent of het verliezen van teamleden aan concurrenten.

De salarisbenchmark voor softwareontwikkelaars in Nederland blijkt op basis van het rapport €64.000 per jaar te zijn voor seniors, wat waarschijnlijk nog verder zal stijgen aangezien de vraag naar senior ontwikkelaars ongekend hoog is. Werkgevers moeten dus gaan schakelen en zich richten op het opbouwen van senioriteit van binnenuit als ze het zich niet kunnen veroorloven om marktgerelateerde salarissen te evenaren.

Volgens het rapport valt er veel winst te behalen binnen het creëren van doorgroeimogelijkheden. Uitdagende projecten worden door softwareontwikkelaars op verschillende senioriteitsniveaus gezien als de belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheid en de belangrijkste factor voor loopbaangroei, gevolgd door een goed salarispotentieel en een goede bedrijfscultuur.

Philip Joubert, Co-Founder van OfferZen: "Dit is ons tweede jaarlijkse rapport over softwareontwikkelaars in Nederland. Nadat we in 2021 samenwerkten met Techleap voor ons eerste rapport, zijn we erg enthousiast om opnieuw gegevens te verzamelen van de softwareontwikkelaarsgemeenschap. We hopen door het beschikbaar maken van deze informatie, ontwikkelaars te helpen om weloverwogen carrièrebeslissingen te nemen, zichzelf beter te benchmarken en een geweldige loopbaan op te bouwen."



Skills en tech-trends volgens softwareontwikkelaars

Dankzij de verschuiving naar een ‘remote-first’ wereld en het digitaliseren van essentiële diensten, zijn digitale industrieën relevanter dan ooit. Het rapport toonde aan dat softwareontwikkelaars artificial intelligence (AI) (47,8 procent), cloud technology (32,5 procent) en cybersecurity (29,8 procent) als de meest veelbelovende industrieën beschouwen. Cryptocurrency (26,9 procent) en FinTech (25.5 procent) vervolledigen de top vijf. Python en Go zijn nog steeds de meest gewilde programmeertalen. Gezien de focus van softwareontwikkelaars op AI, komt dit niet als een verrassing: Go en Python zijn twee veel gebruikte talen voor machine learning en AI.

Softwareontwikkelaars in Nederland hebben ook een duidelijke winnaar aangewezen in de strijd om de eerste plaats tussen cloudplatforms: AWS (43,9 procent) is het meest gebruikte cloudplatform, gevolgd door Azure (25,5 procent) en Google Cloud platform (14,5 procent).

Softwareontwikkeling is tenslotte ook een passie gebleken. Volgens het rapport heeft 41,6 procent van de softwareontwikkelaars zichzelf aangeleerd te coderen en codeert 60 procent van de softwareontwikkelaars als hobby. De populairste manier om codeer vaardigheden te verbeteren was middels online tutorials (66,3 procent).