 IT- en DevOps-professionals zijn op zoek naar de beste carrièrepaden en mentorschap

Management- en soft skills-training zijn achter geraakt tijdens de pandemie - EDB presenteert een onderzoek onder meer dan 1,000 IT-professionals, applicatieontwikkelaars en business managers, in aanloop naar Postgres Vision 2021. Het onderzoek toont onder meer dat deze talentpool andere banen overweegt als hen een sterker carrièrepad, beter mentorschap en meer kans om te werken met geavanceerde technologieën, wordt geboden.



Personeelsverloop en het behoud van talent is een van de grootste uitdagingen van organisaties in iedere sector, maar met name in de ICT-sector. Het UWV stelt dat het aantal ICT-banen in Nederland in 2021 met zes procent zal toenemen (ruim 21.000 extra banen). Tegelijkertijd heeft Nederland te maken met een enorm tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Dit, in combinatie met nieuwe verwachtingen van werknemers over hun werkervaringen, maakt het een uitdaging voor organisaties om technische talent aan te trekken en, belangrijker nog, te behouden.

Het wereldwijde onderzoek van EDB is uitgevoerd onder open source-technologiegebruikers in met name applicatieontwikkeling, IT en operations functies, in organisaties met meer dan 100 werknemers. Respondenten werd gevraagd naar de werkdruk en training bij hun huidige werkgever, en mogelijke motivaties om op zoek te gaan naar ander werk.

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn als volgt:



Werknemers zullen vertrekken als zich een beter carrièrepad en betere leermogelijkheden voordoen

Uit de enquête bleek dat het zoeken naar werk wordt gemotiveerd door:

Betere loopbaanmogelijkheden (24 procent)

Beter mentorschap (17 procent)

De mogelijkheid om met meer geavanceerde technologieën te werken (16 procent) Training in opkomende technologie en compliance behaalde hoge beoordelingen

Respondenten werd gevraagd om de aanpak van hun werkgever te beoordelen ten aanzien van nieuwe opleidingsinitiatieven tijdens de pandemie:

53 procent beoordeelde de aanpak van hun werkgever ten aanzien van trainingen in nieuwe technologie (bijv. cloud) gunstiger

Bijna de helft (48 procent) vond de compliance-trainingen verbeterd Mentorschap en welzijn kregen tijdens de pandemie minder aandacht

Op de vraag welke programma's hun werkgever tijdens de pandemie heeft uitgerold, kwam naar voren dat:

Slechts tien procent nieuwe mentorprogramma's heeft uitgerold

Slechts dertien procent soft skills-trainingen volgde

Slechts veertien procent wellness-programma's verzorgde Ook managementtraining kwam in het gedrang

59 procent van de respondenten beoordeelde de managementtrainingen door hun organisatie als minder goed "Technische professionals laten duidelijk aan het management zien wat hen bezighoudt," zegt Ed Boyajian, President en CEO van EDB. "Als werkgevers en leiders hebben we de verantwoordelijkheid hen actief te ondersteunen in hun ontwikkeling. Of het nu gaat om meer mentorschap, training in de meest geavanceerde technologieën, of het zorgdragen voor algemeen welzijn, we moeten investeren in wat onze teams inspireert en hen helpen groeien."