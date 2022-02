 Opladen voor 2022: welke ontwikkelingen spelen er binnen de laadinfrastructuur?

De elektrificatie van het wagenpark neemt toe - De immense populariteit van elektrische auto’s die we de afgelopen jaren al zagen stijgen, wordt nóg groter in 2022. Ondanks de stijgende interesse, zijn de zorgen rondom de laadinfrastructuur in ons land ook nog steeds aanwezig. Er zijn steeds meer elektrische voertuigen, waardoor er alsmaar meer laadpalen nodig zijn om de hoeveelheid auto’s te voorzien van stroom.



In Nederland is het totale aantal gewone oplaadpunten gestegen van 63.586 in 2020 tot 81.205 in 2021. Daarnaast zijn de snellaadpunten gestegen van 2.207 in 2020 naar 2.511 in 2021. In minder dan tien jaar hebben we in Nederland ongeveer zo’n 1,7 miljoen laadpalen nodig, aldus de Nederlandse overheid. We timmeren dus hard aan de weg om deze doelstelling te behalen. Maar welke ontwikkelingen spelen er tegenwoordig? Wat kan ervoor zorgen dat we doorgroeien? Hoe zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet niet overbelast raakt? Jeroen Franken, werkzaam bij E-mobility specialist CTEK, somt de vier belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de laadinfrastructuur op.

OCPP en load balancing worden belangrijker

De connectiviteit van oplaadpunten is een van de belangrijkste aspecten voor het opbouwen van stabiele elektriciteitssystemen én voor het aanpakken van potentiële stroomproblemen in delen van een stedelijk gebied of in een grotere stad. Open protocollen zoals Open Charge Point Protocol (OCPP) zouden standaard moeten zijn. Dit is een protocol waarin beschreven staat hoe de communicatie tussen het oplaadpunt voor EV’s en het backofficesysteem moet plaatsvinden. Het zorgt er dus voor dat verschillende systemen met elkaar op een gelijke wijze kunnen communiceren.

Daarnaast is het van belang dat het bij alle oplaadpunten ook mogelijk gaat zijn om te werken met load balancing, wat betekent dat de laadpaal zowel de inkomende als uitgaande stroom berekent om te bepalen hoeveel stroom de laadpaal kan vrijgeven aan de auto. De lader houdt dus rekening met het volledige gebruik binnen het energienet. Slim en veilig opladen komt uiteindelijk de hele samenleving ten goede. Vereenvoudigde betaaloplossingen maken opmars

Er zijn anno 2022 veel verschillende spelers op de EV-markt, en dat is een goede zaak. Maar deze ontwikkeling leidt ook tot een overvloed aan verschillende betaalmethoden bij alle oplaadstations in het land. Eigenaars van elektrische auto's moeten wellicht meerdere (RFID)-tags in hun handschoenenkastje meenemen om onderweg te kunnen opladen. RFID is een techniek waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen op een minuscule chip, en kan dus voor sommige laadpalen als identificatiemogelijkheid dienen. Het kan ook zo zijn dat er bij nieuwe oplaadstations een QR-code gescand moet worden en dat de EV-bestuurder zich moet registreren op een website of app om te kunnen opladen. Er wordt echter gewerkt aan een EU-wetgeving om exploitanten te dwingen hun laders op een transparante wijze voor iedereen open te stellen. Een deel van die wetgeving schrijft onder meer voor dat betaalkaarten beschikbaar moeten zijn voor gebruik bij het opladen.

In 2022 ruilen we RFID-tags, QR-codes en apps in voor de mogelijkheid om gemakkelijk met onze smartphone en betaalkaart te kunnen betalen wanneer we een paar kilowattuur voor de accu van onze auto moeten bijvullen. Meer werkgevers bieden oplaadpunten voor elektrische auto's aan op de werkplek

Tegenwoordig laden werknemers vaker hun elektrische auto’s op op hun werk. Veel werkgevers installeren daarom een eigen "oplaadstation", die ze inrichten door oplaadboxen op de parkeerplaats te plaatsen voor hun werknemers. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker voor werknemers om een volledig opgeladen auto mee naar huis te nemen, maar het toont ook aan dat werkgevers meewerken aan de overgang naar een fossielvrije en duurzame samenleving. De elektrificatie van het wagenpark neemt toe

Grote en kleine bedrijven hebben de voordelen van het elektrificeren van hun wagenpark ingezien. Er zijn krachtige maatregelen nodig om de emissies van het vervoer sneller terug te dringen, en elektrificatie is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Daarnaast moeten elektrische rijders, architecten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars steeds beter op de hoogte zijn van de laadinfrastructuur. Laadpalen worden tegenwoordig immers meegenomen in de bouwplannen van nieuwe panden. Een zo breed mogelijke kennis over laadinfrastructuur helpt Nederland op weg om de doelstelling van 1,7 miljoen laadpalen in 2030 te behalen.