 Automobilist kijkt naar werkgever voor opladen elektrische zakelijke auto

Nederlander verwacht vakantie met vliegende auto - Driekwart van de zakelijke rijders met een elektrische of hybride auto meldt dat er niet altijd genoeg laadpunten beschikbaar zijn bij de werkplek. Tegelijk zijn er ook thuis lang niet altijd genoeg oplaadpunten.



Slechts 38 procent van de zakelijke leaserijders heeft een eigen oplaadpunt thuis. Dit blijkt uit de jaarlijkse Duurzame Mobiliteitsmonitor onder ruim 1.000 zakelijke autorijders van Panelwizard in opdracht van EVBox.

Van de mensen die geen oplaadpunt hebben, meldt 45 procent dat ze de aanschaf van een eigen oplaadpunt niet overwegen. Zeventien procent doet dit wel. De verantwoordelijkheid voor het opladen van de zakelijke leaseauto wordt zo voornamelijk bij de werkgever neergelegd.



Actieradius

De actieradius speelt een cruciale rol bij de keuze voor een zakelijke plugin hybride of elektrische auto. Elektrisch rijden wordt door zakelijke leasers als de meest milieubewuste keuze ervaren. Bovendien is men gecharmeerd van het voordeel van de bijtelling. Tegelijk ervaren mensen de actieradius als een zorg. Een enkeling voorzag problemen tijdens de vakantie vanwege het trekken van de caravan. Zakelijke leaserijders zitten bovendien veel op de weg, zo rijdt 60 procent meer dan 20.000 km per jaar.

Positief aan het rijden in een plugin hybride zijn met name de langere afstanden die gereden kunnen worden. Geen bijtelling en het feit dat elektrisch rijden milieuvriendelijker is worden als motivaties opgevoerd waarom er men niet voor een plugin hybride zou kiezen.



Vakantie met vliegende auto

Ruim 35 procent van de zakelijke automobilist verwacht dat een autovakantie leuker wordt als een zelfrijdende auto de besturing overneemt. Vijftien procent van de geënquêteerden verwacht zelfs dat we in de toekomst met de vliegende auto op vakantie gaan. De zakelijke rijders hebben een groot vertrouwen in het voortbestaan van gevestigde automerken zoals Volkswagen, Mercedes, Toyota, Ford en Renault, zij verwachten dat deze merken over 30 jaar nog bestaan.