 Parkeren in de toekomst: behoefte aan meer laadpalen en sneller vinden parkeerplek

Betaald parkeren grootste ergernis onder Nederlandse autorijders - Volgens een nieuw Europees onderzoek, uitgevoerd in opdracht van EasyPark, overweegt een meerderheid van de Europeanen een elektrisch voertuig te kopen als volgende auto of in de nabije toekomst. Dit betekent wel dat de vraag naar elektrische laadpalen en beschikbare parkeerplekken zal toenemen.



Er worden dus meer eisen gesteld aan de infrastructuur die elektrisch rijden mogelijk maakt. Daarnaast willen de meeste automobilisten een oplossing voor het vinden van een vrije parkeerplek.

In opdracht van EasyPark voerde YouGov een onderzoek uit naar houding en gedrag rondom parkeren en autorijden. Uit de resultaten onder 16.574 deelnemers blijkt dat de belangstelling voor elektrische voertuigen onder Europeanen enorm is. Meer dan de helft (51 procent) zegt te overwegen een elektrische auto aan te schaffen. Echter zijn er, volgens automobilisten die momenteel al een elektrische auto bezitten, een aantal uitdagingen. Een tekort aan laadpalen, het moeilijk kunnen vinden van een laadpaal en het laden dat te traag verloopt zijn de voornaamste.

"Het is heel positief dat er in heel Europa grote belangstelling is voor elektrisch rijden. Dit is ook een duidelijke indicatie dat er meer eisen gesteld zullen worden aan het ecosysteem dat zowel eigendom als gebruik van elektrisch rijden mogelijk maakt. Bij EasyPark zijn we er trots op deel uit te maken van deze shift door de nodige oplossingen te bieden voor het zo gemakkelijk mogelijk opladen van voertuigen," zegt Johan Birgersson, CEO van de EasyPark Group.



Nederlander: betaald parkeren grootste ergernis

Onder de ondervraagde Nederlanders blijkt betaald parkeren de grootste ergernis te zijn (35 procent), op de voet gevolgd door het niet kunnen vinden van een parkeerplek (29 procent). Andere ergernissen die hoog scoren zijn de beperkte parkeerduur (24 procent), parkeerboetes (23 procent) en het niet kunnen vinden van een parkeermeter (22 procent). De innovaties waar Nederlanders het meest op zitten te wachten is de mogelijkheid om door een app naar een beschikbare parkeerplek geleid te worden (40 procent), en het automatisch starten en stoppen van een parkeermeter tijdens het parkeren (36 procent).



Minder zoekverkeer dankzij parkeerapps

De huidige parkeerapps zorgen er al voor dat de parkeerdruk in binnensteden afneemt. Nu al bestaat de mogelijkheid om de app te laten zoeken naar een zo goedkoop mogelijke plek of naar een lege parkeerplaats. Marius Koerselman, Benelux-directeur bij EasyPark: "Meer dan 20 procent van het verkeer in Amsterdam is zogenaamd zoekverkeer: automobilisten op zoek naar een parkeerplaats. Weten waar vrije parkeerplaatsen zijn kan de drukte fors doen afnemen en het vergroot de leefbaarheid in een stad." Ook is het met een parkeerapp steeds vaker mogelijk om - door middel van kentekenregistratie - eenvoudig een parkeergarage in- en uit te rijden zonder daarbij eerst een kaartje te kopen; de slagboom opent automatisch.

Ongeveer een derde (29 procent) van de Europeanen gebruikt momenteel parkeerapps om de parkeerkosten te betalen. Het niet hoeven meenemen van contant geld en de mogelijkheid om de parkeertijd flexibel aan te passen zijn volgens de respondenten twee van de belangrijkste voordelen. Onder EasyPark-gebruikers is de meest gewaardeerde functie de mogelijkheid om flexibel een parkeersessie te starten, stoppen en verlengen waardoor kosten worden bespaard.

De uitkomsten verbazen Koerselman nauwelijks. "In de afgelopen twee jaar is het aantal gebruikers van onze parkeerapps - ondanks corona en het feit dat we minder zijn gaan rijden - met tien procent gestegen. Steeds meer mensen zien in dat het gebruik van een parkeerapp kosten scheelt."

Met een parkeerapp betaal je immers nooit teveel; je start de betaling zodra je hebt geparkeerd en zet de meter uit zodra je weer terug bent bij je auto. Je kan al gauw zo’n twintig procent besparen. Vaak krijg je ook een melding wanneer je over de ingestelde tijd dreigt heen te gaan. "Die flexibiliteit wordt het hoogst gewaardeerd," stelt Koerselman.