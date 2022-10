 Driekwart gebruikt werklaptop privé

46 procent schakelt zakelijke telefoon in voor persoonlijk gebruik - Maar liefst 74 procent van alle werkende Nederlanders heeft weleens zijn zakelijke laptop voor persoonlijke doeleinden gebruikt. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.038 volwassen Nederlanders werkend in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Ook gebruikt bijna de helft van alle ondervraagden hun zakelijke smartphone voor niet werk-gerelateerde zaken.



Vooral mannen laten werk en privé digitaal door elkaar lopen. Zo heeft maar liefst 77 procent van de mannelijke respondenten zijn werklaptop weleens gebruikt voor privédoeleinden zoals het kijken van films, boeken van vakanties of online shoppen. Ook gebruikt ruim de helft van hen zijn zakelijke telefoon voor privébelletjes en -appjes. "Zowel ons kantoor- als privéleven spelen zich steeds meer digitaal af," aldus Anna Braun van VPNdiensten.nl. "Daar komt bij dat we door thuiswerken onze zakelijke apparaten altijd binnen handbereik hebben en de aanschaf van privéapparaten misschien overbodig wordt. Dat is erg handig en bovendien voordelig voor de portemonnee, maar niet zonder risico. Als jij door het online streamen van films per ongeluk virussen of hackers binnenlaat op je zakelijke laptop, loop je zomaar het risico dat bedrijfsgevoelige data in verkeerde handen komen."



Volle inbox

Dat een aanzienlijk gedeelte van de werkenden hun zakelijke apparaten niet alleen voor werk gebruikt, lijkt ook invloed te hebben op de zorgvuldigheid waarmee ze met hun gegevens omgaan. Zo gebruikt twee vijfde van de respondenten weleens hun werkemail voor privédoeleinden. Vooral dertigers (48 procent) maken zich hier schuldig aan, vijftigers doen dit het minst (39 procent). Andersom gebeurt het ook. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst de helft van de ondervraagden hun privémail gebruikt voor werk-gerelateerde zaken. Braun: "Veilig omgaan met bedrijfsdata is cruciaal. Wanneer je werk en privémails door elkaar heen laat lopen kan je het overzicht daarin verliezen. Het lijkt misschien onschuldig, maar voor je het weet deel je per ongeluk gevoelige informatie met je privékringen, of andersom. Bovendien heb je niet voor niets twee emailadressen, het scheelt gedoe als je hier op de juiste manier gebruik van maakt."



Werk-privé balans

De groeiende digitale overlap tussen werk en privé, zorgt ervoor dat een groot gedeelte van werkend Nederland nooit uit staat. Zo zegt 62 procent van de respondenten dat zij buiten werktijd voor werk worden benaderd op hun privémail- of telefoonnummer. Dit overkomt dertigers (68 procent) het meest, vijftigers (54 procent) het minst. Andersom appen, bellen of mailen twee op de vijf respondenten hun zakelijke contacten ook weleens privé. Braun: "Veel werkenden zullen zich hierin herkennen. Je neemt met goede bedoelingen je privételefoon op om je collega te helpen maar als gevolg word je daarna regelmatig in je vrije tijd lastiggevallen. Dat kan onnodige stress opleveren. Wees er daarom scherp op en draag hier zelf ook niet aan bij, door je collega’s en klanten alleen via zakelijke kanalen en tijdens werkuren te benaderen."