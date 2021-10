 Nederlanders bang dat hun baas hen op afstand controleert

Twee vijfde vindt controle niet erg als werkgever hier goede redenen voor heeft - Maar liefst een op de zes werkenden vreest dat zijn werkgever op afstand laptops en telefoons van werknemers in de gaten houdt. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.106 Nederlanders werkend in loondienst, uitgevoerd door PanelWizard. Ondanks die angst heeft veertig procent daar geen problemen mee als blijkt dat de controle van de werkgever noodzakelijk is.



Vooral jongeren vrezen voor digitale controle door hun werkgever. Zo denkt maar liefst twintig procent van hen dat hun werkgever bijhoudt wat medewerkers op hun laptop of telefoon doen als zij vanuit huis werken. Van de zestigplussers is slechts vijf procent hier bang voor. "Door thuiswerken hebben managers deels de controle over hun personeel verloren," zegt Abel Baas van VPNdiensten. "Sommigen proberen die controle terug te krijgen door middel van spionagesoftware of ze eisen van hun medewerkers dat zij altijd hun camera aan moeten laten staan. Niet alleen doet dat afbreuk aan hun privacy, maar als manager geef je daarmee ook het signaal af dat je je werknemers niet vertrouwt. Ik kan me voorstellen dat werknemers zich daar ontzettend oncomfortabel en gecontroleerd door voelen."



Trucjes

Niet alleen zijn werknemers bang dat hun werkgever controleert wat ze doen, maar ook hoe veel uren per dag ze online zijn. Maar liefst een derde voelt zich dan ook bezwaard als ze hun werkdag weleens eerder afsluiten dan normaal. Opvallend genoeg voelen vrouwen (35 procent) zich hier schuldiger over dan mannen (dertig procent). Ondanks dat mannen daar minder moeite mee hebben, laat maar liefst twintig procent van hen zijn laptop langer aan staan, zodat anderen denken dat zij nog aan het werk zijn. Onder vrouwen bedraagt dit percentage slechts veertien procent. Baas: "Je kan natuurlijk verschillende trucjes bedenken waardoor het lijkt dat je gewoon aan het werk bent. Veel mensen voelen zich waarschijnlijk erg gebonden aan het aantal uren dat ze per dag moeten werken. Uiteindelijk gaat het er ook om wat je in die uren gedaan krijgt. Je kan je laptop de hele dag aan laten staan maar als het resultaat er niet naar is, prikt je werkgever daar zo doorheen."



Snelle hap

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst een op de zeven werkende Nederlanders thuis minder lang pauze houdt dan op kantoor. Ook nu keren vrouwen (zestien procent) na de lunch of middagsnack sneller terug naar hun thuiswerkplek dan mannen (twaalf procent). Toch blijkt een stressvrije pauze niet veel waard, want maar liefst 97 procent van de ondervraagden wil geen salaris inleveren voor de garantie dat hun werkgever niet ziet hoe lang ze achter hun laptop zitten. Baas: "Ik kan me voorstellen dat thuiswerkers tijdens een pauze niet het risico willen lopen dat mensen zich afvragen waar ze zijn. Maar op kantoor loopt een gezellige lunch ook weleens uit, dat hoort er nou eenmaal erbij. Werknemers hoeven zich niet altijd te verantwoorden waar ze zijn. Ik begrijp dus volledig dat zij hiervoor geen loon willen inleveren."