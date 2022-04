 Werknemer vindt toekomstig werkgever zonder juiste zakelijke digitale middelen onprofessioneel

Eén op de vijf werknemers ontvangt wel eens digitale middelen die niet goed werken - Zeven op de tien werknemers zien een toekomstig werkgever zonder de passende zakelijke digitale middelen als onprofessioneel. Dit komt naar voren uit de benchmark onder ruim 1.000 Nederlandse werknemers, uitgevoerd in opdracht van TOPdesk. Op dit moment ontvangt zeker een op de vijf (21 procent) werknemers wel eens zakelijke digitale middelen zoals een laptop, tablet of mobiele telefoon die niet goed werken.



Daarnaast valt er in de werkwijze voor het aanvragen van nieuwe apparaten nog een slag te maken: slechts drie op de vijf (63 procent) werknemers weten waar zij hiervoor terecht kunnen wanneer dit nodig is.



Lang wachten op reparatie

Ook een reparatie kan noodzakelijk zijn. Bij zeven op de tien (69 procent) werknemers worden mobiele apparaten niet dezelfde dag nog gerepareerd door de IT-helpdesk. Vijftien procent van de werknemers geeft aan dat de apparaten binnen één week gemaakt worden. Bij zeven procent van de werknemers gebeurt dit binnen twee weken. Eén op de tien (tien procent) werknemers is genoodzaakt om de reparatie zelf te regelen met de leverancier van het desbetreffende apparaat.

Max van den Bosch, Sales Director bij TOPdesk: "In onze digital-minded samenleving van nu zijn zakelijke digitale tools niet meer weg te denken. Het is als werkgever dan ook zaak om je mensen in toereikende zakelijke digitale middelen te voorzien. Ons onderzoek laat zien dat werknemers niet alleen nog te vaak zakelijke apparaten ontvangen die niet goed werken, maar ook dat reparaties vaak lang op zich laten wachten. Dit heeft invloed op de prestaties van werknemers én op je reputatie als werkgever. Kortom: er is werk aan de winkel. Peil onder werknemers in hoeverre ze tevreden zijn met de huidige zakelijke digitale middelen. Zijn ze niet tevreden? Pak dit dan aan. Zo stel je je mensen in staat om zo goed mogelijk te presteren en komt jouw reputatie als werkgever niet onder druk te staan."