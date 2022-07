 Telefoon of tabletgebruik tijdens zomervakantie niet zonder risico

Twintig procent heeft ooit een apparaat van een ander laten vallen - In de zomer nemen mensen massaal hun smartphone of tablet mee op vakantie. Bijna iedereen (98 procent) neemt een mobiele telefoon mee en ongeveer de helft van de ondervraagden heeft ook een laptop of tablet bij zich. Uit onderzoek van refurbed blijkt dat dit niet zonder risico is. Ongeveer 80 procent van de ondervraagden heeft een meegenomen apparaat wel eens op een harde ondergrond of in het water laten vallen tijdens de zomervakantie.



In de vakantieperiode lopen elektronische apparaten en met name mobiele apparaten, extra gevaar om stuk te gaan. Van de apparaten die op een harde ondergrond vallen spant de telefoon de kroon. In 90 procent van deze ongelukken gaat het om een smartphone. Ook laten mensen geregeld apparaten in het water vallen, bij 35 procent van de ondervraagden is dit wel eens gebeurd. In 60 procent van deze gevallen ging het om een telefoon. Daarnaast worden elektronische apparaten regelmatig gestolen. Van de gestolen apparaten betrof het in ongeveer de helft van de gevallen een telefoon of tablet.



Oude vervangen voor nieuwe / Earth Overshoot Day: 28 juli 2022

Beschadiging, verlies of diefstal is vaak een reden om een oud apparaat te vervangen voor een nieuwe. Volgens verschillende consumentenstudies, waarbij wordt onderzocht hoe lang gebruikers doen met een toestel, kopen consumenten gemiddeld om de drie jaar een nieuwe mobiele telefoon. "Dit is naar verwachting vaker wanneer een apparaat kapot valt," aldus Kilian Kaminski, een van de drie oprichters van refurbed. Het milieu heeft sterk te lijden onder dit consumptiegedrag. Zo leverde oud elektronisch afval 53,6 miljoen ton e-waste op in 2019 en raakten grondstoffen uitgeput.

Kaminski vervolgt: "Dit jaar valt Earth Overshoot Day wereldwijd op 28 juli. Dit is jaarlijks de dag, vanaf 1 januari geteld, waarop de mensheid wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke heeft verbruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Dat betekent feitelijk dat we dan dit jaar geen grondstoffen meer hebben om nieuwe apparaten te produceren. Daar willen we verandering in brengen door de consument te bewegen om een refurbished apparaat aan te schaffen. Immers, een gereviseerd apparaat werkt als een nieuw product, is vaak goedkoper, net zo betrouwbaar en milieuvriendelijker."